Мини-юбка на липучке за 56 тыс. рублей смутила покупателей модного бренда

«Юбка продается в универсальном размере, из-за этого на моих широких бедрах виднеется некрасивая липучка. К тому же юбка постоянно задирается до талии, когда я сажусь, тем самым оголяя мои ягодицы. Я разочарована, хотя мне очень понравился дизайн этой одежды, но я верну ее обратно в магазин», — призналась Ро в публикации.