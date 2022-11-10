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1 час назад

Блогерша заказала копию наряда бренда Кардашьян и получила «грязное» платье

Lenta.ru

Блогерша Анастасия Артемиу заказала на сайте Amazon копию наряда бренда Skims американской бизнесвумен Ким Кардашьян и получила «грязное» платье. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша заказала копию наряда бренда Кардашьян и получила «грязное» платье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах девушка позировала в облегающем предмете гардероба коричневого цвета длины макси на лямках. При этом она отметила, что приобретенное за 25 долларов (примерно 1500 рублей) изделие оказалось порвано. Кроме того, по словам юзерши, платье не корректировало фигуру, как ожидалось.

В свою очередь зрители заметили другие недочеты наряда. Так, они заявили, что он выглядит поношенным. «Посмотри на подмышечную часть с левой стороны. Кажется, это платье уже носили. Похоже на пятна от дезодоранта», «Это платье выглядит грязным. На нем масляные пятна и дыра. Отправь его обратно», «Кажется, я вижу пятна под мышками», — прокомментировали они.

Мода,Ким Кардашьян,Amazon,
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