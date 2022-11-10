Женщину обругали в сети из-за откровенного платья на свадьбе сына

Юзерша показала фотографию с церемонии бракосочетания, где рядом с женихом и невестой стояла женщина, которая надела на торжество черное платье. При этом особенностями данного предмета гардероба оказались глубокое декольте до талии и широкий разрез, под которым находилась мини-юбка. «Образ свекрови на свадьбе в церкви», — подписала автор публикации.

Другие пользователи сети возмутились поведением матери жениха. «Платье с глубоким декольте и короткой юбкой в стиле "посмотри на меня". Просто ужас», «Как будто она собирается на сексуальные похороны», «В некоторых культурах полностью черное одеяние является траурной одеждой, которая выражает горе или гнев, а появление в таком платье на свадьбе означает, что вы выступаете против брака. Я из Северной Финляндии, где белый, ярко-красный и черный цвета не следует надевать на подобные мероприятия», — заявили юзеры.