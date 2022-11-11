Россияне оставляют ненужную одежду в гардеробе на память

Каждый второй россиянин хранит в своем гардеробе вещи, которые пригодились ему не более двух раз в жизни. Сервис объявлений "Юла" провел опрос и выяснил, от чего люди отталкиваются во время покупки одежды и что они делают с "вещами-однодневками". С результатами ознакомилась "Газета.Ru".
Согласно данным опроса, большинство респондентов постоянно носят только треть своего гардероба. При этом, нерациональные покупки вещей, которые будут использованы всего 1–2 раза, чаще свойственны женщинам (64% против 50%).
В то же время почти треть россиян заявили, что такие вещи занимают половину их гардероба. Всю свою одежду регулярно носят только 6% респондентов, причем чаще всего — это мужчины.
Ежегодно на "одноразовые" вещи почти треть опрошенных тратит до 10 тыс. руб., почти у каждого четвертого на такие покупки уходит до 20 тыс. руб. Еще 17% россиян готовы потратить на эти цели до 30 тыс. руб.
Причем мужчины в этом вопросе более экономны: чаще всего они тратят на такую одежду не больше 5 тыс. руб. Женщины же спокойно расстаются с более крупными суммами — до 10 тыс. руб. Зачастую россияне покупают такие вещи ради важного события, которое потом останется на фотографиях: свадьба, Новый год, день рождения, а также на другие торжественные мероприятия.
Самыми невостребованными в гардеробе россиян оказались свадебные платья и костюмы (42%), карнавальные наряды (25%), деловые костюмы (24%), вечерние и коктейльные платья (22%).
При этом, 30% опрошенных заявили, что не носят эту одежду, поскольку ждут для нее особого случая. Треть россиян признались, что им просто не подходит размер.
Каждый десятый рассказал, что им просто разонравились некоторые вещи, а 11% перестали носить их из-за наличия дефектов. Каждый четвертый россиянин отдает ненужную одежду друзьям и родственникам, каждый пятый просто оставляет вещи себе на память. Примерно столько же продают невостребованный гардероб на сайтах объявлений, 15% — отдают на благотворительность, а 10% — в переработку.