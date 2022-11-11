Россияне оставляют ненужную одежду в гардеробе на память

Каждый второй россиянин хранит в своем гардеробе вещи, которые пригодились ему не более двух раз в жизни. Сервис объявлений "Юла" провел опрос и выяснил, от чего люди отталкиваются во время покупки одежды и что они делают с "вещами-однодневками". С результатами ознакомилась "Газета.Ru".

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Согласно данным опроса, большинство респондентов постоянно носят только треть своего гардероба. При этом, нерациональные покупки вещей, которые будут использованы всего 1–2 раза, чаще свойственны женщинам (64% против 50%).

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В то же время почти треть россиян заявили, что такие вещи занимают половину их гардероба. Всю свою одежду регулярно носят только 6% респондентов, причем чаще всего — это мужчины.

Ежегодно на "одноразовые" вещи почти треть опрошенных тратит до 10 тыс. руб., почти у каждого четвертого на такие покупки уходит до 20 тыс. руб. Еще 17% россиян готовы потратить на эти цели до 30 тыс. руб.

Причем мужчины в этом вопросе более экономны: чаще всего они тратят на такую одежду не больше 5 тыс. руб. Женщины же спокойно расстаются с более крупными суммами — до 10 тыс. руб. Зачастую россияне покупают такие вещи ради важного события, которое потом останется на фотографиях: свадьба, Новый год, день рождения, а также на другие торжественные мероприятия.

Самыми невостребованными в гардеробе россиян оказались свадебные платья и костюмы (42%), карнавальные наряды (25%), деловые костюмы (24%), вечерние и коктейльные платья (22%).

При этом, 30% опрошенных заявили, что не носят эту одежду, поскольку ждут для нее особого случая. Треть россиян признались, что им просто не подходит размер.