Как выбрать корректирующее белье

Каждой девушке хочется выглядеть неотразимо, особенно когда на носу важное мероприятие, праздник или именно сегодня хочется быть похожей на голливудских звезд. Правильное питание и регулярные тренировки не всегда дают идеальный результат, и тогда на помощь приходит корректирующее белье.

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Корректирующее белье позволяет скрыть недостатки фигуры и сделать изгибы тела более плавными вне зависимости от изначальных параметров. Этот элемент одежды стоит иметь в гардеробе каждой девушке, чтобы в любом наряде чувствовать себя уверенно. Ольга Денега, фэшн-эксперт интернет-магазина Shopping Live, рассказала, как правильно выбрать корректирующий комплект.

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Фасон

Корректирующее белье необходимо подбирать под конкретную одежду — это позволит определиться с его фасоном и задачами. Для узкого наряда целью такого комплекта будет сделать талию более выраженной и приподнять ягодицы, а в платье с вырезом внимание может быть уделено тому, чтобы подтянуть грудь и придать ей соблазнительную форму.

Под облегающую одежду лучше выбирать бесшовные цельные модели, которые не создают лишних рельефов на теле. Это могут быть утягивающие боди, стринги на высокой посадке с корсетом сверху или шортики с завышенной талией. Чтобы белье точно хорошо смотрелось в нужных случаях, лучше взять тот самый наряд на примерку и проверить, не видно ли стыков и швов.

Если облегающим будет только верх, достаточно приобрести трусики-слипы или корсетный пояс. Для свободного верха и облегающего низа лучше подойдут корректирующие шорты, велосипедки или леггинсы. Последние можно носить как самостоятельный спортивный или повседневный элемент одежды. Длинные штанины не только подтянут ноги полностью, но и помогут, если при ходьбе натирается внутренняя поверхность бедра.

Модные асимметричные разрезы на юбках и платьях не мешают выглядеть идеально — для таких ситуаций существуют утягивающие шорты с одной штаниной. Если вы ищете универсальный комплект на каждый день, то лучшим выбором будет комбинация. Она корректирует объемы всего тела одновременно, подтягивая бедра, живот и приподнимая грудь. Главное правило для любого фасона — белье обязательно должно быть короче, чем сам наряд, чтобы его не было видно при сидении или активном движении.

Размер

Правильно определить размер белья крайне важно. Слишком маленький комплект может перетягивать тело и создавать непривлекательные заломы, а также неприятно натирать кожу. Грамотно подобранное белье незаметно под одеждой и не доставляет дискомфорта в носке.

Оптимально будет примерить комплект своего обычного размера, на один больше и на один меньше. Параметры тела могут немного изменяться, а некоторые модели, которые производятся в странах Азии, маломерят, поэтому не нужно паниковать, если белье не подошло с первого раза. Стоит обратить внимание на модели из Германии, Италии и Англии. В последнее время популярным становится немецкий бренд Schlankstütz, который основала Патриция Хильдебранд. В их комплектах используются легкий полиамид и эластан, позволяющие белью хорошо растягиваться и садиться идеально по фигуре.

Степень утяжки

Чтобы корректирующее белье не сказывалось негативно на здоровье, важно обращать внимание на степень утяжки. Если подобрать ее неправильно, есть риск не только почувствовать дискомфорт, но и получить микротравмы и проблемы с сосудами. Для того чтобы носить белье без ограничений в течение всего дня, лучше выбрать 1-2 степень утяжки. Оно не поможет «похудеть» на один размер, но отлично сгладит неровности и немного подтянет проблемные зоны. Такое белье можно носить каждый день и не бояться последствий или «усталости». Белье с более высокой степенью утяжки для ежедневной носки не подойдет. Оно более плотное и способно хорошо скрыть недостатки фигуры. Комплект с корректирующим эффектом 2,5-3,5 можно надевать на длительные мероприятия, но носить дольше 8 часов не рекомендуется.

Комплекты с самой сильной утяжкой — от 3,5 до 5 — безопасно носить не больше четырех часов. Оно уместно только на коротких торжественных мероприятиях, публичных выступлениях и фотосессиях. Такое белье имеет наиболее выраженный утягивающий эффект. В нем может быть дискомфортно и даже жарко, поскольку оно сделано из самых плотных материалов.

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