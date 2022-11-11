Как выбрать корректирующее белье

Каждой девушке хочется выглядеть неотразимо, особенно когда на носу важное мероприятие, праздник или именно сегодня хочется быть похожей на голливудских звезд. Правильное питание и регулярные тренировки не всегда дают идеальный результат, и тогда на помощь приходит корректирующее белье.
Корректирующее белье позволяет скрыть недостатки фигуры и сделать изгибы тела более плавными вне зависимости от изначальных параметров. Этот элемент одежды стоит иметь в гардеробе каждой девушке, чтобы в любом наряде чувствовать себя уверенно. Ольга Денега, фэшн-эксперт интернет-магазина Shopping Live, рассказала, как правильно выбрать корректирующий комплект.
Корректирующее белье необходимо подбирать под конкретную одежду — это позволит определиться с его фасоном и задачами. Для узкого наряда целью такого комплекта будет сделать талию более выраженной и приподнять ягодицы, а в платье с вырезом внимание может быть уделено тому, чтобы подтянуть грудь и придать ей соблазнительную форму.
Под облегающую одежду лучше выбирать бесшовные цельные модели, которые не создают лишних рельефов на теле. Это могут быть утягивающие боди, стринги на высокой посадке с корсетом сверху или шортики с завышенной талией. Чтобы белье точно хорошо смотрелось в нужных случаях, лучше взять тот самый наряд на примерку и проверить, не видно ли стыков и швов.
Если облегающим будет только верх, достаточно приобрести трусики-слипы или корсетный пояс. Для свободного верха и облегающего низа лучше подойдут корректирующие шорты, велосипедки или леггинсы. Последние можно носить как самостоятельный спортивный или повседневный элемент одежды. Длинные штанины не только подтянут ноги полностью, но и помогут, если при ходьбе натирается внутренняя поверхность бедра.
Модные асимметричные разрезы на юбках и платьях не мешают выглядеть идеально — для таких ситуаций существуют утягивающие шорты с одной штаниной. Если вы ищете универсальный комплект на каждый день, то лучшим выбором будет комбинация. Она корректирует объемы всего тела одновременно, подтягивая бедра, живот и приподнимая грудь. Главное правило для любого фасона — белье обязательно должно быть короче, чем сам наряд, чтобы его не было видно при сидении или активном движении.
Правильно определить размер белья крайне важно. Слишком маленький комплект может перетягивать тело и создавать непривлекательные заломы, а также неприятно натирать кожу. Грамотно подобранное белье незаметно под одеждой и не доставляет дискомфорта в носке.
Оптимально будет примерить комплект своего обычного размера, на один больше и на один меньше. Параметры тела могут немного изменяться, а некоторые модели, которые производятся в странах Азии, маломерят, поэтому не нужно паниковать, если белье не подошло с первого раза. Стоит обратить внимание на модели из Германии, Италии и Англии. В последнее время популярным становится немецкий бренд Schlankstütz, который основала Патриция Хильдебранд. В их комплектах используются легкий полиамид и эластан, позволяющие белью хорошо растягиваться и садиться идеально по фигуре.
Чтобы корректирующее белье не сказывалось негативно на здоровье, важно обращать внимание на степень утяжки. Если подобрать ее неправильно, есть риск не только почувствовать дискомфорт, но и получить микротравмы и проблемы с сосудами. Для того чтобы носить белье без ограничений в течение всего дня, лучше выбрать 1-2 степень утяжки. Оно не поможет «похудеть» на один размер, но отлично сгладит неровности и немного подтянет проблемные зоны. Такое белье можно носить каждый день и не бояться последствий или «усталости». Белье с более высокой степенью утяжки для ежедневной носки не подойдет. Оно более плотное и способно хорошо скрыть недостатки фигуры. Комплект с корректирующим эффектом 2,5-3,5 можно надевать на длительные мероприятия, но носить дольше 8 часов не рекомендуется.
Комплекты с самой сильной утяжкой — от 3,5 до 5 — безопасно носить не больше четырех часов. Оно уместно только на коротких торжественных мероприятиях, публичных выступлениях и фотосессиях. Такое белье имеет наиболее выраженный утягивающий эффект. В нем может быть дискомфортно и даже жарко, поскольку оно сделано из самых плотных материалов.
Основные цвета корректирующего белья — белый, бежевый и черный. Наиболее универсальными являются комплекты телесного цвета: они сливаются с кожей и наименее заметны под любыми светлыми нарядами. Белые модели уместны только в случае, если одежда достаточно плотная и не просвечивает, так как под любой легкой тканью или кружевом белье все равно будет видно. Под темную одежду допустимы черные комплекты правильно подобранного фасона.