Как одеться на праздник женщине в 40 лет

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«Мне 41 год. Веду обычный образ жизни: дом, работа, дача. Редко выхожу «в свет», поэтому не знаю, «что сейчас носят». Дело в том, что подруга выходит второй раз замуж за состоятельного мужчину и на празднике будет много представительных гостей. Хочется подобрать элегантный наряд для моего возраста, чтобы выглядеть красиво и статусно. Буду рада, если вы мне поможете в этом».

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Мы попросили стилистов подобрать варианты нарядов и рассказать, как одеться на праздник женщине 40+.

Тиана Вернер, дизайнер, стилист и fashion иллюстратор. Входит в топ 100 лучших дизайнеров России

индивидуальные особенности фигуры (каждая женщина знает, что скрыть и как подчеркнуть свои достоинства);

дресс-код и стилистику мероприятия;

погодные условия;

место проведения торжества. Для женщин 40+ я бы рекомендовала учитывать следующие факторы:

Красоту взрослой женщины лучше всего подчёркнут строгие и элегантные платья в сдержанном стиле. Платья длины миди и приталенные макси создадут нежный и утончённый образ.

Если же вы не любительница платьев – хорошей альтернативой станет брючный костюм. Для полных женщин я бы рекомендовала платья со свободным рукавом и завышенной талией.

Для красоток с тонкой талией – приталенные платья, для более пышных женщин – платья прямого и А-силуэта, для обладательниц стройных ног отлично подойдёт платье длинной выше колена.

Стоит помнить об уместности наряда, который вы надеваете – даже красивую грудь не стоит подчёркивать слишком откровенным декольте, а идеальные ноги высоким разрезом. Элегантный и сдержанный образ привлечёт гораздо внимания, чем провокационный вырез. Также лучше отказаться от эпатажа в любом его проявление.

Если дресс-код предполагает платье в пол, лучше выбрать прямого кроя. Будьте осторожны с моделями платьев, у которых есть разрез на ноге. Если хотите приоткрыть красивые ножки, наденьте платье с запахом.

Анна Орлова, персональный стилист

Каждой женщине на празднике хочется выглядеть привлекательно, но при этом уместно и в соответствии со своим статусом, возрастом и форматом мероприятия.

Чем старше мы становимся, тем становится больше ограничений с точки зрения того, что можно себе «позволить», но и возможностей надеть качественные, брендовые и поистине шикарные вещи тоже становится больше.

Чтобы соответствовать торжественности события, но при этом не создавать излишнего пафоса, я предлагаю вам присмотреться к брючному костюму.

Во-первых, это будет точно выглядеть уместно, а во-вторых, вы сможете и в дальнейшем его носить.

Костюм можно выбрать как нейтрального цвета – белого, чёрного, бежевого, синего, так и более яркого. Женщина в красном костюме точно не останется незамеченной.

Сочетать брючный костюм уместно с шёлковым топом. Туфли лучше выбрать классические лодочки на шпильке нейтрального светлого или, наоборот, яркого цвета или более модные слингбеки с открытой пяткой. Дополнит образ небольшой клатч-коробочка или сумка необычной формы. Из украшений можно выбрать либо акцентные серьги, либо украшение на шею.

Платье на праздник для женщины 40+

Если вы рассматриваете платье, то на торжестве будет уместна модель с длинным рукавом, длиной миди лаконичного кроя, но с интересной фактурой из шёлка, бархата или со вставками из органзы, перьев в сочетании с праздничными аксессуарами (вечерняя обувь, клатч, украшения).

Елена Конвисар, профессиональный менеджер, деловой стилист

Для создания праздничного образа женщины 40+ я предлагаю рассмотреть светлый базовый жакет – универсальный вариант для рабочих и личных праздничных выходов.

Предположим, что жарких танцев на празднике не предполагается – максимум элегантные медленные. В этом случае предлагаю рассмотреть светлый, почти белый пиджак прямого кроя из всепогодной ткани как универсальный элемент вечернего гардероба:

Плюсы светлого жакета Зимой вы будете выделяться среди тёмной толпы, но это не светлые брюки, в которых не пройти по грязи. А в Новый год можно добавить пару серёг-снежинок и превратиться в Снегурочку.

Летом светлый пиджак уместен более чем. В оглушающую жару просто накиньте его на плечи, и он же защитит вас прохладным вечером или на ветреном берегу.

На деловом вечере светлый пиджак выделит вас среди маленьких чёрных платьев и серых мужских костюмов. А если вы топ-менеджер, жёсткое плечевое изделие подчеркнёт статус.

На свадьбе светлый пиджак хорош круглый год и как ахромат впишется в дресс-код любого цвета. Но, конечно, весь образ целиком не должен быть белым, это привилегия невесты. Хотя если невеста вы, то и жакет может стать отличным решением – вспомните свадьбу Кэрри Бредшоу. И он же подойдёт для матери невесты и будет гармонично смотреться на семейных фотографиях.

Выстроит вертикаль цвета – при контрастном нижнем слое. Прикроет предплечья, животик или достроит линию бедра.

Поможет продемонстрировать роскошное декольте или тонкие запястья, если подтянуть-подвернуть рукава.

Освежит лицо светлыми рефлексами, что нелишне в любом возрасте. Если у вас есть цели по коррекции, то он:

Примерить его на любой первый слой – от комбинации до

комбинезона, а если позволяет фасон, то и на голое тело.

Поиграть цветовыми схемами – чёрно-белый контраст, яркие цвета и колорблок, пастельные сочетания или припыленная гамма, и везде светлый, почти белый пиджак отлично впишется.

Добавить контрастных фактур.

Подвернуть всеми возможными способами рукава, лацканы, воротники.

Примерить с поясом или баской, подпоясать шелковым платком, цепью, заколоть брошью.

Разложить поверх массивное колье, цепи, шелковый бант или отложной воротник, добавить брошь-цветок.

Поиграть с материалами аксессуаров – с белым пиджаком вы можете выбрать любой цвет металла, жемчуга, прозрачные и цветные камни, пластик, дерево и так далее. Как создать разные образы на базе одного жакета

Убедитесь сами, базовый пиджак – холст, на котором можно нарисовать образ в любом стиле и выглядеть ярко и привлекательно, но интеллигентно и элегантно.