Как одеться на праздник женщине в 40 лет

В наш журнал поступило сообщение от читательницы:
«Мне 41 год. Веду обычный образ жизни: дом, работа, дача. Редко выхожу «в свет», поэтому не знаю, «что сейчас носят». Дело в том, что подруга выходит второй раз замуж за состоятельного мужчину и на празднике будет много представительных гостей. Хочется подобрать элегантный наряд для моего возраста, чтобы выглядеть красиво и статусно. Буду рада, если вы мне поможете в этом».
Мы попросили стилистов подобрать варианты нарядов и рассказать, как одеться на праздник женщине 40+.
Тиана Вернер, дизайнер, стилист и fashion иллюстратор. Входит в топ 100 лучших дизайнеров России
Красоту взрослой женщины лучше всего подчёркнут строгие и элегантные платья в сдержанном стиле. Платья длины миди и приталенные макси создадут нежный и утончённый образ.
Если же вы не любительница платьев – хорошей альтернативой станет брючный костюм. Для полных женщин я бы рекомендовала платья со свободным рукавом и завышенной талией.
Для красоток с тонкой талией – приталенные платья, для более пышных женщин – платья прямого и А-силуэта, для обладательниц стройных ног отлично подойдёт платье длинной выше колена.
Стоит помнить об уместности наряда, который вы надеваете – даже красивую грудь не стоит подчёркивать слишком откровенным декольте, а идеальные ноги высоким разрезом. Элегантный и сдержанный образ привлечёт гораздо внимания, чем провокационный вырез. Также лучше отказаться от эпатажа в любом его проявление.
Если дресс-код предполагает платье в пол, лучше выбрать прямого кроя. Будьте осторожны с моделями платьев, у которых есть разрез на ноге. Если хотите приоткрыть красивые ножки, наденьте платье с запахом.
Анна Орлова, персональный стилист
Каждой женщине на празднике хочется выглядеть привлекательно, но при этом уместно и в соответствии со своим статусом, возрастом и форматом мероприятия.
Чем старше мы становимся, тем становится больше ограничений с точки зрения того, что можно себе «позволить», но и возможностей надеть качественные, брендовые и поистине шикарные вещи тоже становится больше.
Чтобы соответствовать торжественности события, но при этом не создавать излишнего пафоса, я предлагаю вам присмотреться к брючному костюму.
Во-первых, это будет точно выглядеть уместно, а во-вторых, вы сможете и в дальнейшем его носить.
Костюм можно выбрать как нейтрального цвета – белого, чёрного, бежевого, синего, так и более яркого. Женщина в красном костюме точно не останется незамеченной.
Сочетать брючный костюм уместно с шёлковым топом. Туфли лучше выбрать классические лодочки на шпильке нейтрального светлого или, наоборот, яркого цвета или более модные слингбеки с открытой пяткой. Дополнит образ небольшой клатч-коробочка или сумка необычной формы. Из украшений можно выбрать либо акцентные серьги, либо украшение на шею.
Если вы рассматриваете платье, то на торжестве будет уместна модель с длинным рукавом, длиной миди лаконичного кроя, но с интересной фактурой из шёлка, бархата или со вставками из органзы, перьев в сочетании с праздничными аксессуарами (вечерняя обувь, клатч, украшения).
Елена Конвисар, профессиональный менеджер, деловой стилист
Для создания праздничного образа женщины 40+ я предлагаю рассмотреть светлый базовый жакет – универсальный вариант для рабочих и личных праздничных выходов.
Предположим, что жарких танцев на празднике не предполагается – максимум элегантные медленные. В этом случае предлагаю рассмотреть светлый, почти белый пиджак прямого кроя из всепогодной ткани как универсальный элемент вечернего гардероба:
Убедитесь сами, базовый пиджак – холст, на котором можно нарисовать образ в любом стиле и выглядеть ярко и привлекательно, но интеллигентно и элегантно.
А если вы выберете пиджак базового кроя и фактуры, то сможете носить его в любом жизненном контексте – не только с платьями, юбками или брюками, но и с джинсами, легинсами, шортами и даже спортивным костюмом и свитером.