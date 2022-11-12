Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
2 часа назад

Самойлова отметит годовщину свадьбы с Джиганом в платьях за сотни тысяч рублей

Lenta.ru

Российская бизнесвумен и блогерша Оксана Самойлова поделилась с подписчиками подготовкой к празднованию десятой годовщины заключения брака с рэпером Джиганом и показала подходящие для торжества наряды за сотни тысяч рублей. Соответствующие сторис она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Самойлова отметит годовщину свадьбы с Джиганом в платьях за сотни тысяч рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Знаменитости решили отметить праздник в формате свадьбы. На размещенных кадрах жена Джигана примерила пять платьев разных фасонов с ценовым диапазоном от 500 до 800 тысяч рублей. Затем бизнесвумен предложила фанатам проголосовать за понравившийся вариант. «Девочки, не согласитесь ли вы сегодня побыть моими подружками невесты?» — спросила она.

Блогерша заявила, что на празднике запланировала сменить четыре подвенечных образа. «Я никогда не выбирала свадебное платье, а то, которое у меня было десять лет назад, мы шили за ночь из того, что было», — призналась инфлюэнсерша. Самойлова сообщила, что пока не смогла определиться ни с одним нарядом.

Также в сторис с мужем Самойлова вспомнила историю их брака. По словам Джигана, изначально пара не хотела жениться, однако красивая дата сподвигла их сделать этот шаг (возлюбленные сыграли свадьбу 12 декабря 2012 года — прим. «Ленты.ру»). В настоящее время супруги воспитывают четверых детей.

Ранее в ноябре Самойлова похвасталась роскошным автомобилем за 27 миллионов рублей. Она опубликовала видео и снимки, на которых продемонстрировала обновленный автомобиль Rolls-Royce Ghost. На размещенных кадрах видно, что транспортное средство знаменитости перекрасили в лиловый цвет.

Мода,Оксана Самойлова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители