3 модели джинсов, которые выдают отсутствие вкуса

В преддверии зимы стоит перебрать гардероб: убрать вещи, которые не пригодятся до следующей весны, а также избавиться от одежды, которые вышла из моды. Про какие модели джинсов стоит забыть, рассказываем в материале «Рамблера».

Стилист и блогер Антония Хайэм считает, что некоторые модели джинсов давно пора перестать носить. В ее антирейтинг вошли: джинсы мом, рваные джинсы и штаны из светло-голубого денима. И вот почему они удешевляют образ.

По мнению эксперта, mom jeans, вошедшие в моду в конце 1980-х — начале 1990-х годов и со временем ставшие трендом, который регулярно обретает второе дыхание, делают силуэт нелепым. Даже самая стройная девушка в них получит эффект, при котором ягодицы будут выглядеть непропорционально длинными и плоскими. Это главная причина, по которой Хайэм рекомендует отказаться от этой модели.

Антония также считает, что рваные джинсы буквально кричат о том, что у их обладателей нет чувства вкуса. С ней, кстати, согласны и другие эксперты в области моды, например, жена миллионера Анна Бей, которая учит женщин составлять стильные аутфиты, которые смотрятся «дорого».

По мнению Бей, поношенная одежда с дефектами способна испортить любой образ: «Рваные джинсы всегда смотрятся слишком небрежно и неуместно».