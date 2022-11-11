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1 час назад

3 модели джинсов, которые выдают отсутствие вкуса

Мира Маркина

В преддверии зимы стоит перебрать гардероб: убрать вещи, которые не пригодятся до следующей весны, а также избавиться от одежды, которые вышла из моды. Про какие модели джинсов стоит забыть, рассказываем в материале «Рамблера».

3 модели джинсов, которые выдают отсутствие вкуса
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Стилист и блогер Антония Хайэм считает, что некоторые модели джинсов давно пора перестать носить. В ее антирейтинг вошли: джинсы мом, рваные джинсы и штаны из светло-голубого денима. И вот почему они удешевляют образ.

По мнению эксперта, mom jeans, вошедшие в моду в конце 1980-х — начале 1990-х годов и со временем ставшие трендом, который регулярно обретает второе дыхание, делают силуэт нелепым. Даже самая стройная девушка в них получит эффект, при котором ягодицы будут выглядеть непропорционально длинными и плоскими. Это главная причина, по которой Хайэм рекомендует отказаться от этой модели.

Антония также считает, что рваные джинсы буквально кричат о том, что у их обладателей нет чувства вкуса. С ней, кстати, согласны и другие эксперты в области моды, например, жена миллионера Анна Бей, которая учит женщин составлять стильные аутфиты, которые смотрятся «дорого».

По мнению Бей, поношенная одежда с дефектами способна испортить любой образ: «Рваные джинсы всегда смотрятся слишком небрежно и неуместно».

Не угодили Хайэм и светло-голубые джинсы, которые, по ее мнению, могут «выглядеть дешево и по-детски». Вместо них стилист советует приобрести штаны из белого денима. Образ в таком случае можно будет дополнить стильными, но практичными ботинками, которые согреют в холодное время года.

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