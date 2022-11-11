Советские упаковки продуктов стали модными

Модный бренд Pepfer представил коллекцию, вдохновленную советскими упаковками продуктов. Соответствующие товары стали доступны к покупке на сайте российского ретейлера.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Известно, что в ассортименте марки появились сумки и различные аксессуары в виде банки сгущенки, а также пачки соды, соли и сахара. Кроме того, клиенты могут приобрести клатчи, выполненные в виде треугольного пакета молока бело-голубого цвета. Отмечается, что все изделия выполнены из натуральной кожи.

Стоимость продукции производителя варьируется от 9 тысяч до 14 тысяч рублей за одну единицу товара.