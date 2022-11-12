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2 часа назад

Карина Кросс потратила 2,5 млн рублей на мрачный образ

runews24.ru

Карина Кросс в соцсетях имеет большое количество подписчиков, а также хорошо зарабатывает, поэтому может потратить миллионы на одежду.

Карина Кросс потратила 2,5 млн рублей на мрачный образ
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Девушка приняла участие в шоу "Сколько стоит шмот", где поделилась своими расходами на одежду. Так, брендовые ботильоны, в которых Карина пришла на съемки, стоили 86 тысяч рублей, черные брюки и кожаная куртка были куплены по меньшей цене.

Больше всего денег у девушки ушли на украшения: часы Rolex за 1,8 миллиона рублей, браслеты и кольцо из белого золота.

Весь образ обошелся Карине в 2,5 млн рублей.

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