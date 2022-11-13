Какая обувь будет модной этой зимой

Уже совсем скоро наступит декабрь, выпадет снег, холода окончательно воцарятся на улицах. Какая теплая обувь будет в тренде в конце 2022 - начале 2023 года? Эксперт по стилю Юлия Казакова поделилась своим взглядом на моду грядущего зимнего сезона. Подробнее рассказывает издание "Дни.ру".

Этой зимой актуальной будет обувь черного цвета. Яркие эксперименты лучше поберечь на летний период. Если говорить о моделях, то явно не падает популярность такой обуви, как броги. Самыми модными выступят броги с квадратными носками. Еще одним трендом на зиму считаются ботфорты - в них тепло, а вдобавок их легко сочетать с платьями и юбками. Не потеряют актуальность и высокие ботинки со шнуровкой, которые хорошо сидят на ноге и в них удобно ходить.