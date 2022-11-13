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2 часа назад

Какая обувь будет модной этой зимой

Вести Подмосковьяиещё 1

Уже совсем скоро наступит декабрь, выпадет снег, холода окончательно воцарятся на улицах. Какая теплая обувь будет в тренде в конце 2022 - начале 2023 года? Эксперт по стилю Юлия Казакова поделилась своим взглядом на моду грядущего зимнего сезона. Подробнее рассказывает издание "Дни.ру".

Какая обувь будет модной этой зимой
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Этой зимой актуальной будет обувь черного цвета. Яркие эксперименты лучше поберечь на летний период. Если говорить о моделях, то явно не падает популярность такой обуви, как броги. Самыми модными выступят броги с квадратными носками. Еще одним трендом на зиму считаются ботфорты - в них тепло, а вдобавок их легко сочетать с платьями и юбками. Не потеряют актуальность и высокие ботинки со шнуровкой, которые хорошо сидят на ноге и в них удобно ходить.

Также Юлия Казакова отметила, что модная обувь будет хорошо смотреться в образе, который полностью подобран по современным трендам. Не нужно надевать все тренды сразу, достаточно выделить для себя актуальные детали.

Мода,Юлия Казакова,
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