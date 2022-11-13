Миранда Керр пришла на красную дорожку в платье российского бренда

Миранда Керр вместе с мужем-миллиардером Эваном Шпигелем посетила благотворительный гала-вечер Baby2Baby. 39-летняя супермодель позировала фотографам в темно-синем бархатном платье-макси с высоким разрезом сзади и корсетной посадкой из осенней коллекции российского бренда Rasario. Керр дополнила образ босоножками на высоком каблуке и небольшим серебристым клатчем.

Российский бренд Rasario был основан в 2012 году дизайнером из Абхазии Расидой Лакоба. По словам создательницы, именно красота абхазских девушек стала для нее отправной точкой и вдохновением в творчестве. У бренда немало знаменитых поклонниц по всему миру: в разные годы платья Rasario выбирали для выходов на красную дорожку Ариана Гранде, Дженнифер Лопес, Кэти Перри, Лили Колинз и другие звезды.