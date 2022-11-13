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1 час назад

Кейт Миддлтон появилась на публике в жемчужных серьгах принцессы Дианы

Газета.Ruиещё 2

Кейт Миддлтон в жемчужных серьгах принцессы Дианы появилась на первом Дне памяти с момента смерти королевы Елизаветы II. Фотографии с церемонии появились на Vogue.

Кейт Миддлтон появилась на публике в серьгах принцессы Дианы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Принцесса Уэльская Кэтрин присоединилась к королеве-консорту Камилле Паркер-Боулз на балконе во время воскресной службы, откуда они наблюдали за церемонией возложения венков к Кенотафу.

Кейт Миддлтон была одета в черное пальто и черную шляпу с широкими полями. На лацкан пальто герцогиня прикрепила брошь с тремя красными маками. Супруга принца Уильяма также отдала дань уважения своей покойной свекрови принцессе Диане, надев пару жемчужных серег, которые когда-то носила леди Ди.

Сообщается, что Кейт Миддлтон унаследовала эти серьги, а также многие другие украшения принцессы Дианы, после смерти королевы Елизаветы II. Воскресение памяти проводится ежегодно с 1919 года и является одним из самых важных событий в королевском календаре. В этом году церемонию возглавили Король Карл III и его старший сын принц Уильям: во время службы монарх возложил венок из маков, чтобы почтить память солдат Британского содружества, погибших в конфликтах с участием Великобритании.

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