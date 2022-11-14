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3 часа назад

Бренд спортивной одежды Hellу Hansen уйдет из России

Lenta.ruиещё 9

Канадский бренд спортивной одежды Helly Hansen уйдет из России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса «СПАРК-Интерфакс».

Бренд спортивной одежды Hellу Hansen уйдет из России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно информации, в конце августа ООО «Хелли Хансен» (ранее Helly Hansen Russia AS) продал бизнес его топ-менеджерам. Новыми владельцами стали генеральный директор Игорь Роганович и юрист Андрей Карасев. Помимо этого, как стало известно, в октябре компания изменила название на «Ритейл РЦ».

Рогонович подтвердил информации о продаже бизнеса, но детали сделки не раскрыл. В то же время опрошенные изданием эксперты, в том числе руководитель ретейл-департамента CBRE Марина Малахатько пояснила, что сама сделка была безнадежной, а ее сумма — символической.

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