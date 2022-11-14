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3 часа назад

Дуа Липа снялась в прозрачном платье с героем «Спанч Боба» на груди

Lenta.ru

Британская певица Дуа Липа поделилась новыми снимками в откровенном наряде и развеселила фанатов. Фотографии опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Дуа Липа снялась в прозрачном платье с героем «Спанч Боба»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Знаменитость снялась в прозрачном платье-сетке розового цвета, которое оголяло часть ее груди. При этом видно, что на лиф пришиты аппликации в виде героя мультфильма «Спанч Боб» Патрика Стара. При этом на лицо поп-исполнительницы нанесли нюдовый макияж, а волосы распустила. Она также надела перчатки в тон образа.

Подписчики восхитились внешним видом Дуа Липы в комментариях под постом, который набрал более трех миллионов лайков. «Красотка», «Просто лучший костюм», «Сексуально и смешно одновременно», «Вау», «Самая красивая», «Огонь», — высказывались поклонников.

Мода,Патрик Стар,
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