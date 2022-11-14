Дуа Липа снялась в прозрачном платье с героем «Спанч Боба»

Британская певица Дуа Липа поделилась новыми снимками в откровенном наряде и развеселила фанатов. Фотографии опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Знаменитость снялась в прозрачном платье-сетке розового цвета, которое оголяло часть ее груди. При этом видно, что на лиф пришиты аппликации в виде героя мультфильма «Спанч Боб» Патрика Стара. При этом на лицо поп-исполнительницы нанесли нюдовый макияж, а волосы распустила. Она также надела перчатки в тон образа.