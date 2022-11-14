Раскрыты детали свадебного платья дочери Трампа

Журналисты Page Six раскрыли детали дизайна подвенечного наряда младшей дочери бывшего президента США Дональда Трампа Тиффани. Материал опубликован на сайте издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Известно, что 29-летняя знаменитость вышла замуж за 25-летнего миллиардера из Нигерии Майкла Булоса. Церемония бракосочетания, которая насчитывала 500 гостей, прошла в поместье Трампа в Пальм-Бич, Флорида. Невеста пошла к алтарю в пышном платье с длинным рукавом модного дома Elie Saab, расшитом блестящими камнями и стразами.

На размещенных кадрах видно, что виновница торжества предпочла нюдовый макияж в сочетании с уложенными волнами волосами. Свадебный образ модели дополнили серьги с бриллиантами и жемчугом. При этом позже Трамп переоделась в прямое платье на бретелях, которое оформлено V-образным декольте и длинным шлейфом.