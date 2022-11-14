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2 часа назад

Раскрыты детали свадебного платья дочери Трампа

Lenta.ru

Журналисты Page Six раскрыли детали дизайна подвенечного наряда младшей дочери бывшего президента США Дональда Трампа Тиффани. Материал опубликован на сайте издания.

Раскрыты детали свадебного платья дочери Трампа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известно, что 29-летняя знаменитость вышла замуж за 25-летнего миллиардера из Нигерии Майкла Булоса. Церемония бракосочетания, которая насчитывала 500 гостей, прошла в поместье Трампа в Пальм-Бич, Флорида. Невеста пошла к алтарю в пышном платье с длинным рукавом модного дома Elie Saab, расшитом блестящими камнями и стразами.

На размещенных кадрах видно, что виновница торжества предпочла нюдовый макияж в сочетании с уложенными волнами волосами. Свадебный образ модели дополнили серьги с бриллиантами и жемчугом. При этом позже Трамп переоделась в прямое платье на бретелях, которое оформлено V-образным декольте и длинным шлейфом.

Булос сделал предложение Трамп в январе 2021 года, подарив ей кольцо за десятки миллионов рублей. Мужчина преподнес возлюбленной обручальное кольцо нью-йоркского ювелира Самера Халиме. Украшение, которое оформлено крупным изумрудом весом 13 карат и двумя бриллиантами трапециевидной огранки по бокам, обошлось ему в 1,2 миллиона долларов (72,2 миллиона рублей).

Мода,Дональд Трамп,
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