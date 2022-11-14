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2 часа назад

Крис Дженнер впервые снялась на обложке журнала Vogue

Газета.Ru

Крис Дженнер стала героиней нового номера чехословацкого журнала Vogue. Фотографии обложки появились на официальной странице издания в соцсетях.

Крис Дженнер впервые снялась на обложке журнала Vogue
Фото: Газета.RuГазета.Ru

67-летняя Крис Дженнер впервые появилась на обложке главного журнала о моде. На черно-белом снимке мать семейства Кардашьян-Дженнер позирует в черной блестящей водолазке. Стилисты дополнили образы знаменитой бизнесвумен большим количеством крупных украшений.

"Дьявол много работает, но Крис Дженнер работает еще больше. Она создала семейную империю, не имеющую себе равных. Бизнесвумен и матриарх самого знаменитого клана Голливуда Кардашьян-Дженнер. Она даже зарегистрировала комбинацию матери и менеджера как торговую марку. Она управляет карьерой всех шестерых своих детей — Кортни, Ким, Роба, Хлои, Кендалл и Кайли, а также пятнадцати брендов, связанных с их именами. Кристен Мэри Дженнер. Крис", - говорится в заявлении редакции журнала.

Сообщается, что за съемку отвечали братья Лука и Алессандро Морелли, которые делали фото для недавней рекламной кампании Kylie Cosmetics.

Мода,Крис Дженнер,
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