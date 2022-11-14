Российский бренд выпустил сумки с советской эстетикой

Необычная коллекция сумок появилась в арсенале российского бренда. Теперь модницы могут щеголять по городским улицам с пачкой соли или сахара на плече.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Бренд Pepfer выпустил мини-коллекцию сумок в виде упаковок пищевых продуктов. Знакомые миллионам россиян и жителям стран СНГ с детства не замысловатые дизайны советской эстетики стали довольно неожиданным решением дизайнеров бренда, которых теперь упрекают в подражании Balenciaga. Однако желающих обзавестись сумкой в виде пачки соли или соды от этого меньше отнюдь не стало.

Цена на изделия, к слову, не баснословна и при желании ностальгирующие по детству или Союзу модницы вполне могут раскошелиться. Стоимость оригинальных сумок варьируется от 10 до 18 тысяч рублей.

«Ностальгическая красота здесь идеально сочетается с легким и ироничным отношением к моде. Сумки понравятся всем, кто обладает отличным чувством юмора и любит стилистику промышленного дизайна», — гласит аннотация к товарам на сайте.

Узнаваемый дизайн пачек сахара, соды, соли и молока, знакомый многим с детства, послужил источником вдохновения для создания этой коллекции. Среди базовых вариантов у Pepfer — удобные сумки-рогалики для необходимых мелочей, шоперы и миниатюрные сумочки для хранения телефонов.