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1 час назад

Bottega Veneta продает сумку-коромысло за $10,5 тысяч

Газета.Ru

Сумка, напоминающая коромысло, продается в модном бренде Bottega Veneta за $10,5 тыс. Об этом пишет Hypebeast. Модель сумки Double Kalimero была впервые представлена на показе "Весна-лето 2023".

Bottega Veneta продает сумку-коромысло за $10,5 тысяч
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Креативный директор бренда Маттье Блази решил создать нечто вроде двойной сумки-ведра с перемычкой. Аксессуар выполнен в фирменном плетении модного дома Intreccio из натуральной кожи и продается в шоколадном и ярко-желтом цветах.

Журналисты Hypebeast уточняют, что несмотря на ошеломляющую цену сумки, на сайте Bottega Veneta остались доступными для покупки только по одному экземпляру в каждом цвете.

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