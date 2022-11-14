Bottega Veneta продает сумку-коромысло за $10,5 тысяч

Сумка, напоминающая коромысло, продается в модном бренде Bottega Veneta за $10,5 тыс. Об этом пишет Hypebeast. Модель сумки Double Kalimero была впервые представлена на показе "Весна-лето 2023".
Креативный директор бренда Маттье Блази решил создать нечто вроде двойной сумки-ведра с перемычкой. Аксессуар выполнен в фирменном плетении модного дома Intreccio из натуральной кожи и продается в шоколадном и ярко-желтом цветах.
Журналисты Hypebeast уточняют, что несмотря на ошеломляющую цену сумки, на сайте Bottega Veneta остались доступными для покупки только по одному экземпляру в каждом цвете.