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3 часа назад

С чем лучше всего носить белую обувь

РИА "ФедералПресс"

Многие предпочитают осенью и зимой носить темную обувь, пока модные эксперты выбирают белые сапоги и ботинки. Рассказываем, с чем их сочетать, чтобы выглядеть стильно.

С чем лучше всего носить белую обувь
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Чтобы сделать образ с белыми сапогами уместным для зимы, замените обычные синие джинсы на пару приглушенного серого цвета», – пишет Marie Claire.

Также белая обувь будет хорошо смотреться с образом в черном цвете. Можно подобрать к сапогам или ботинкам удлиненное oversize-пальто.

Отлично смотрятся с белой обувью платья из шерсти и одежда из вельвета. Лучше выбрать нейтральные оттенки, которые хорошо дополнят образ.

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