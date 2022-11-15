С чем лучше всего носить белую обувь

Многие предпочитают осенью и зимой носить темную обувь, пока модные эксперты выбирают белые сапоги и ботинки. Рассказываем, с чем их сочетать, чтобы выглядеть стильно.

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«Чтобы сделать образ с белыми сапогами уместным для зимы, замените обычные синие джинсы на пару приглушенного серого цвета», – пишет Marie Claire.

Также белая обувь будет хорошо смотреться с образом в черном цвете. Можно подобрать к сапогам или ботинкам удлиненное oversize-пальто.