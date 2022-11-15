Как носить платье в холодный сезон

Мы решили опровергнуть представление о том, что платье — предмет исключительно летнего гардероба. Делимся пятью стайлинг-приемами, как можно интегрировать платья в капсулу на холодный сезон.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

1. С кожаным тренчем

Образ, построенный на контрастах, всегда выглядит небанально и интересно. Лаконичное и женственное трикотажное платье идеально впишется в лук с кожаным тренчем. Сделайте ставку на модели миди или макси-длины — такие наиболее актуальны в сезоне FW’22/23. Завершить образ помогут ботинки или ботильоны на массивной подошве.

2. С джемпером

Подарить жизнь атласным платьям можно и в ноль градусов. Отличный способ адаптировать такую модель к осенне-зимнему сезона — дополнить теплым кашемировым джемпером. Соберите в одном луке платье и джемпер контрастных цветов или попробуйте создать монохромный образ — сочетание различных фактур будет выглядеть свежо и стильно.

3. С брюками

Дуэт платья и брюк — стильный и практичный прием, который отлично подойдет для российской осени и зимы. Главное в таком образе — правильно соблюсти пропорции. Самый безопасный вариант — выбрать брюки зауженного кроя и платье длины миди. А если вы готовы к экспериментам, то попробуйте примерить мини-платье из экокожи и широкие длинные брюки.

4. С пуховиком

Классно застилизовать пуховик с платьем только на первый взгляд кажется сложной задачей. Например, сочетайте платье и куртку одного цвета — так образ будет выглядеть стилистически цельным. Или попробуйте многослойный лук: наденьте на базовое платье любимое объемное худи и короткий пуховик, завершив образ кроссовками.

5. С жакетом