Уже не модно: 5 устаревших моделей пуховиков

Зимняя куртка может быть стильной и отвечать трендам.
Кто сказал, что зима — не время для модных нарядов. Стильно можно выглядеть даже в объемном пуховике: многие голливудские звезды используют куртки, как дополнение к ультрамодному образу. Но некоторые модели пуховиков давно не в тренде, а значит, пора отложить их до лучших времен и присмотреться к другим вариантам верхней одежды.
Пять лет назад парки, особенно с меховым воротником, были на пике популярности. В них блистали Ким Кардашьян, отечественные звезды и популярные блогеры: парки оценили почти все, ведь они легкие, теплые и удобные. Но эта эра осталась позади, как бы сложно ни было, пора отложить куртку и выбрать другую модель. Например, шубку из искусственного меха, которые не сдают позиций уже третий сезон.
Они не давали потеряться в толпе, смотрелись женственно и стильно, но время для блестящих пуховиков прошло. Первыми от блестящих курток отказались знаменитости, до этого то и дело появлявшиеся в них на улицах Лондона и Нью-Йорка. А теперь пора выбрать более спокойный вариант и всем остальным: базовая модель никогда не устареет.
Геометрия, разграничение верха и низа с помощью контраста, затемненные бока — эти принты и расцветки верхней одежды безнадежно устарели. Объемные куртки не требуют дополнительных цветовых акцентов.
В этом сезоне кожаные пальто и куртки на пике популярности, а пуховики из экокожи, увы, остались в прошлом. Они смотрелись элегантно, но блеск кожи стоит заменить на матовые ткани и текстуры.
Около пяти лет назад вшитые ленты с крупными надписями украшали все предметы гардероба от нижнего белья до объемных зимних курток. Стилисты уверяли: это не модно и не женственно. Но тогда их не слушали, зато сейчас пуховики с надписями действительно больше не в тренде. К счастью дизайнеров и стилистов, такие кричащие наряды в этом сезоне говорят лишь о том, что обладательница не поспела за переменами веяний.