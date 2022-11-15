Уже не модно: 5 устаревших моделей пуховиков

Зимняя куртка может быть стильной и отвечать трендам.

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Кто сказал, что зима — не время для модных нарядов. Стильно можно выглядеть даже в объемном пуховике: многие голливудские звезды используют куртки, как дополнение к ультрамодному образу. Но некоторые модели пуховиков давно не в тренде, а значит, пора отложить их до лучших времен и присмотреться к другим вариантам верхней одежды.

Парка с меховым воротником

Пять лет назад парки, особенно с меховым воротником, были на пике популярности. В них блистали Ким Кардашьян, отечественные звезды и популярные блогеры: парки оценили почти все, ведь они легкие, теплые и удобные. Но эта эра осталась позади, как бы сложно ни было, пора отложить куртку и выбрать другую модель. Например, шубку из искусственного меха, которые не сдают позиций уже третий сезон.

Пуховики цвета металлик

Они не давали потеряться в толпе, смотрелись женственно и стильно, но время для блестящих пуховиков прошло. Первыми от блестящих курток отказались знаменитости, до этого то и дело появлявшиеся в них на улицах Лондона и Нью-Йорка. А теперь пора выбрать более спокойный вариант и всем остальным: базовая модель никогда не устареет.

Двухцветный пуховик

Геометрия, разграничение верха и низа с помощью контраста, затемненные бока — эти принты и расцветки верхней одежды безнадежно устарели. Объемные куртки не требуют дополнительных цветовых акцентов.

Кожаный пуховик

В этом сезоне кожаные пальто и куртки на пике популярности, а пуховики из экокожи, увы, остались в прошлом. Они смотрелись элегантно, но блеск кожи стоит заменить на матовые ткани и текстуры.

Куртки с надписями