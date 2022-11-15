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51 минуту назад

Стилист раскрыла секреты модного и недорогого зимнего гардероба

В центральную Россию постепенно приходят холода, а это значит, что пора утепляться. Многие девушки задаются вопросом – как подготовиться к зиме и при этом не остаться с пустым кошельком? Стилист-имиджмейкер Ольга Беликова раскрыла секреты модного сезонного гардероба всего за 30 тысяч рублей.

Стилист раскрыла секреты модного и недорогого зимнего гардероба
Фото: Passion.ruPassion.ru

Специалист считает, что на покупку стильных теплых вещей не обязательно тратить огромные суммы денег. Нужно лишь собрать базовую капсулу, которая станет идеальной для повседневной жизни.

В первую очередь стилист советует обратить внимание на пальто длины макси. Оно станет универсальным решением для холодных времен года, так как подойдет и под платье, и под брюки. Цена на них в магазинах стартует от 10-ти тысяч рублей.

Также незаменимой вещью в зимнем гардеробе Ольга Беликова считает спортивные костюмы. Они уже давно стали частью повседневности, поэтому в торговых центрах можно найти все расцветки и фасоны. Начальная цена на них - четыре тысячи рублей.

С сезон холодов невозможно представить свою жизнь без теплых свитеров. Стилист рекомендует обращать внимание на вязаные модели. В среднем в магазине можно найти этот предмет гардероба за полторы тысячи рублей. А также еще за тысячу можно приобрести зимнюю шапку, платок или косынку.

Оставшиеся деньги Беликова предлагает потратить на обувь, так как считает, что на ней экономить ни в коем случае не стоит. Можно выбрать грубые объемные ботинки, которые сейчас в тренде, или отдать предпочтение чему-то более классическому. Главное, обувь должна быть удобной и комфортной. Приобрести ботинки можно от шести тысяч рублей.

Ранее мы приводили результаты исследования, в котором были названы женские теплые вещи, которые терпеть не могут мужчины.

Мода,Ольга Беликова,
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