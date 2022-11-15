Бренд представил поношенные кроссовки за 69 тысяч рублей

Французский бренд Maison Margiela совместно со спортивной маркой Reebok представил поношенные кроссовки за десятки тысяч рублей. Об этом сообщает портал Hypebae.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Речь идет о кедах TZ Pump Deadstock, которые впервые поступили в продажу в 1990-х годах и стали популярны у покупателей благодаря знаменитому баскетболисту Доминику Уилкинсу. Современной модели придали состаренный вид, создав имитацию грязи и потертостей на союзке и других частях обуви.