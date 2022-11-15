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3 часа назад

Бренд представил поношенные кроссовки за 69 тысяч рублей

Lenta.ru

Французский бренд Maison Margiela совместно со спортивной маркой Reebok представил поношенные кроссовки за десятки тысяч рублей. Об этом сообщает портал Hypebae.

Бренд представил поношенные кроссовки за 69 тысяч рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о кедах TZ Pump Deadstock, которые впервые поступили в продажу в 1990-х годах и стали популярны у покупателей благодаря знаменитому баскетболисту Доминику Уилкинсу. Современной модели придали состаренный вид, создав имитацию грязи и потертостей на союзке и других частях обуви.

Известно, что указанные кроссовки станут доступны в магазинах и на сайте Maison Margiela 18 ноября. Отмечается, что стоимость товара составит 1150 долларов (69,6 тысячи рублей).

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