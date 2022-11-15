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50 минут назад

Рианна мечтает, чтобы Бейонсе стала моделью для коллекции ее нижнего белья

Газета.Ruиещё 1

Певица Рианна призналась, что хотела бы пригласить коллегу Бейонсе на показ следующей коллекции своего нижнего белья Savage x Fenty. Этим она поделилась в беседе с E! News.

Рианна мечтает, чтобы Бейонсе стала моделью для ее нижнего белья
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Артистка отметила, что хотела бы видеть Бейонсе в качестве модели своего бренда.

"В смысле, у Бейонсе такое тело… Это просто превзошло бы все для меня", - уточнила Рианна.

В показах звезды уже приняли участие такие артисты и модели, как Синди Кроуфорд, Джиджи Хадид, Джонни Депп, Ирина Шейк, Кара Делевинь, Джоан Смоллс, Белла Порч.

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