Рианна мечтает, чтобы Бейонсе стала моделью для ее нижнего белья

Певица Рианна призналась, что хотела бы пригласить коллегу Бейонсе на показ следующей коллекции своего нижнего белья Savage x Fenty. Этим она поделилась в беседе с E! News.
Артистка отметила, что хотела бы видеть Бейонсе в качестве модели своего бренда.
"В смысле, у Бейонсе такое тело… Это просто превзошло бы все для меня", - уточнила Рианна.
В показах звезды уже приняли участие такие артисты и модели, как Синди Кроуфорд, Джиджи Хадид, Джонни Депп, Ирина Шейк, Кара Делевинь, Джоан Смоллс, Белла Порч.