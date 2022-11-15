Зои Кравиц снялась топлес для GQ

Актриса Зои Кравиц, известная ролью Женщины-кошки в "Бэтмене", снялась топлес для журнала GQ. Соответствующие снимки появились на сайте и в официальных аккаунтах издания в социальных сетях.

Американский журнал GQ представил несколько декабрьских обложек с героями ежегодного списка Men of the Year. Людьми этого года, в частности, издание назвало актера Эндрю Гарфилда, сыгравшего Человека-паука, гонщика "Формулы-1" Макса Ферстаппена , а также актрису Зои Кравиц, исполнившую роль Женщины-кошки в новом "Бэтмене" с Робертом Паттинсоном .

Зои Кравиц снялась для обложки GQ со стрижкой "под мальчика" и в костюме от Saint Laurent. На остальных снимках авторства фотографа Стивена Кляйна актриса предстала в более откровенных образах, в частности, на одном из кадров она позировала топлес. На ней были шляпа, распахнутый жакет, надетый без бюстгальтера, трусы и чулки.