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1 час назад

Названы пять неподходящих вещей на зиму

Lenta.ru

Специалист по этикету Антония Хайэм перечислила пять вещей в женском гардеробе, которые не стоит носить зимой. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Названы пять неподходящих вещей на зиму
Фото: Lenta.ruLenta.ru

24-летняя пользовательница сети, чей блог насчитывает более 162 тысяч подписчиков, призвала в холодном сезоне отказаться от вязаных джемперов с рождественскими принтами. По ее мнению, они безвкусны, несмотря на то что создают праздничное настроение.

Неуместной одеждой Хайэм также назвала длинные пуховики и короткие куртки из виниловой ткани. Данные предметы гардероба слишком мужские, считает блогерша. Также эксперт посоветовала читателям издания не носить массивные модели кроссовок и вязаные шарфы.

Зрители не оценили рекомендации Хайэм, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Оставьте мой рождественский джемпер в покое. Рождество — мой любимый праздник, и я буду носить свой джемпер», «Со всем согласна, кроме вязаного шарфа. Я видела, как они сидят на знаменитостях, и это красиво!», «Элегантные дамы могут носить все, что угодно, и даже джемпер с оленями, и при этом оставаться элегантными!» — писали они.

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