Названы пять неподходящих вещей на зиму

24-летняя пользовательница сети, чей блог насчитывает более 162 тысяч подписчиков, призвала в холодном сезоне отказаться от вязаных джемперов с рождественскими принтами. По ее мнению, они безвкусны, несмотря на то что создают праздничное настроение.

Зрители не оценили рекомендации Хайэм, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Оставьте мой рождественский джемпер в покое. Рождество — мой любимый праздник, и я буду носить свой джемпер», «Со всем согласна, кроме вязаного шарфа. Я видела, как они сидят на знаменитостях, и это красиво!», «Элегантные дамы могут носить все, что угодно, и даже джемпер с оленями, и при этом оставаться элегантными!» — писали они.