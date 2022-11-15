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2 часа назад

Клаудия Шиффер опубликовала архивное фото со Стеффано Габбана в честь его 60-летия

Газета.Ru

Немецкая супермодель Клаудия Шиффер опубликовала архивные кадры, сделанные вместе с дизайнером Стеффано Габбана. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Клаудия Шиффер опубликовала архивное фото со Стеффано Габбана
Фото: Газета.RuГазета.Ru

14 ноября Стеффано Габбана, итальянскому модельеру одежды, одному из основателей и совладельцев дома моды Dolce&Gabbana, исполнилось 60 лет. В честь юбилея звезды стали публиковать архивные фото с мэтром и его работами. Одной из последних его поздравила супермодель 90-х и его муза Клаудия Шиффер. Она опубликовала совместный снимок, сделанный во время светского мероприятия.

В сентябре итальянский бренд Dolce&Gabbana представил коллекцию сезона "Весна-лето 2023", впервые созданную в сотрудничестве со звездой телешоу Ким Кардашьян. Она получила название "Чао, Ким". На показе были представлены наряды из коллаборации Kim и итальянского бренда. Показ посетили многие звезды, в их числе супермодель Алессандра Амбросио и Дева Кассель.

Мода,Клаудия Шиффер,Ким Кардашьян,
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