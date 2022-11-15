Клаудия Шиффер опубликовала архивное фото со Стеффано Габбана

14 ноября Стеффано Габбана, итальянскому модельеру одежды, одному из основателей и совладельцев дома моды Dolce&Gabbana, исполнилось 60 лет. В честь юбилея звезды стали публиковать архивные фото с мэтром и его работами. Одной из последних его поздравила супермодель 90-х и его муза Клаудия Шиффер. Она опубликовала совместный снимок, сделанный во время светского мероприятия.