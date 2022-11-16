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1 час назад

Названа самая модная одежда на зиму

Lenta.ru

Блогерша с никнеймом @level_blue назвала самую модную одежду на зиму. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Названа самая модная одежда на зиму
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, пользовательница сети, чей блог насчитывает 132,9 тысячи подписчиков, рассказала, что в первую очередь необходимо приобрести шерстяное пальто.

«Данный материал лучше согревает, чем дешевая синтетика. Кроме того, шерстяное пальто делает ваш образ дороже и прослужит вам намного дольше», — пояснила она и предложила к нему также добавить пояс, чтобы подчеркнуть фигуру.

Кроме того, женщина посоветовала обратить внимание на платья-макси с длинными рукавами и высокие сапоги, которые можно носить с кашемировыми носками. Вдобавок автор видео порекомендовала зрителям включить в свой зимний гардероб жилеты, водолазки, блейзеры и кардиганы.

«Данные вещи добавят многослойности в ваш образ и согреют. При этом вы не будете выглядеть как снеговик», — заключила она.

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