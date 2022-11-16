3 подарка для мужчин актуальные на любой праздник

Эксперты в мире моды не устают напоминать, что стиль — это гораздо больше, чем просто одежда. Для создания современного мужского образа не обойтись без интересных деталей. Украшения испанского ювелирного Дома TOUS помогут превратить любой базовый лук в яркий и привлекательный и станут идеальным подарком.

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Начать работу над стилем можно с простого — добавить актуальный браслет. Для тех, кому ближе casual подойдет модель TOUS Man из плетеной кожи. Его можно носить на запястье самостоятельно или добавить к любимым часам. Украшение предлагается в коричневом и черном оттенках.

Классическому стилю подойдет браслет TOUS из черной стали с рельефными буквами. Правильные и аккуратные линии этого украшения подчеркнут красоту мужской руки. Браслет в минималистичном дизайне можно не снимать: в будни носить с деловым костюмом, а на выходных — с объемным теплым свитером.

Обратите внимание на запонки TOUS Acero из нержавеющей стали. В современном мире эта элегантная деталь больше подходит для особых случаев, чем на каждый день. Модель представлена в двух вариантах: из матовой и черной стали. На встречу с партнерами лучше подойдут строгие классические запонки.

Вечернему луку добавит роскоши вариант в чёрном.