Тренд весны 2023: сумки в стиле оверсайз

Чтобы быть на волне, можно уже сейчас доставать с антресолей всевозможные баулы, отряхивать пыль и думать об их «подгонке» к гардеробу на предстоящий тёплый сезон.

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После нескольких лет господства лаконичных сумок весна 2023-го, как ожидается, задаст совершенно противоположное направление, а именно, произойдёт возвращение гигантских сумок. По крайней мере, такой вывод напрашивается по итогам прошедших Недель моды в Париже и Милане.

Такие традиционные формы сумок, как тоуты, хобо, клатчи и мессенджеры, предлагается носить не просто увеличенными, а преувеличенными и класть туда всё, что невозможно было вместить, например, в миниатюрные «купол» или «планшет».

Узнать, как суперобъёмный тренд будет себя вести на практике, можно, например, из коллекции бренда Luar.

«В товарной линейке много модных отсылок к 80-90 гг., когда в Нью-Йорке правили уличным балом большие сумки. И разница в доходах горожан кодировалась выбором гардероба», - написал эксперт WWD Мисти Уайт Сиделл.