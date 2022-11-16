Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+5° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
1 час назад

Тренд весны 2023: сумки в стиле оверсайз

Inc-News

Чтобы быть на волне, можно уже сейчас доставать с антресолей всевозможные баулы, отряхивать пыль и думать об их «подгонке» к гардеробу на предстоящий тёплый сезон.

Тренд весны 2023: сумки в стиле оверсайз
Фото: Inc-NewsInc-News

После нескольких лет господства лаконичных сумок весна 2023-го, как ожидается, задаст совершенно противоположное направление, а именно, произойдёт возвращение гигантских сумок. По крайней мере, такой вывод напрашивается по итогам прошедших Недель моды в Париже и Милане.

Такие традиционные формы сумок, как тоуты, хобо, клатчи и мессенджеры, предлагается носить не просто увеличенными, а преувеличенными и класть туда всё, что невозможно было вместить, например, в миниатюрные «купол» или «планшет».

Узнать, как суперобъёмный тренд будет себя вести на практике, можно, например, из коллекции бренда Luar.

«В товарной линейке много модных отсылок к 80-90 гг., когда в Нью-Йорке правили уличным балом большие сумки. И разница в доходах горожан кодировалась выбором гардероба», - написал эксперт WWD Мисти Уайт Сиделл.

По его словам, особого внимания в товарной линейке Рауля Лопеса заслуживает модель сумки, напоминающая мешок, под названием «Ана». Для предстоящего сезона дизайнер её увеличил, а также предложил носить в ярких цветах и оттенках.

Мода,Рауль Лопес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители