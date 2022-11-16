Модные шарфы, которые согреют даже в тонком пальто

Огромный шарф – это аксессуар, который находится в тренде не один сезон. Ничего нет лучше объёмных и больших шарфов для холодных дней, считают стилисты.

Редакторы ELLE создали подборку из таких аксессуаров, которые точно согреют осенью и даже зимой.

Большой шарф можно завязать, как угодно, и это будет смотреться стильно. Можно закинуть его на одно плечо или же полностью обмотаться им.

При этом с таким тёплым шарфом будет тепло даже в лёгком и тонком пальто.

Редакторы ELLE советуют в этом сезоне приобрести сразу два огромных шарфа – один яркий, а другой более приземлённого и спокойного цвета.