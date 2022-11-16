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47 минут назад

Модные шарфы, которые согреют даже в тонком пальто

runews24.ru

Огромный шарф – это аксессуар, который находится в тренде не один сезон. Ничего нет лучше объёмных и больших шарфов для холодных дней, считают стилисты.

Модные шарфы, которые согреют даже в тонком пальто
Фото: runews24.rurunews24.ru

Редакторы ELLE создали подборку из таких аксессуаров, которые точно согреют осенью и даже зимой.

Большой шарф можно завязать, как угодно, и это будет смотреться стильно. Можно закинуть его на одно плечо или же полностью обмотаться им.

При этом с таким тёплым шарфом будет тепло даже в лёгком и тонком пальто.

Редакторы ELLE советуют в этом сезоне приобрести сразу два огромных шарфа – один яркий, а другой более приземлённого и спокойного цвета.

Тогда можно будет с помощью такого аксессуара легко менять стиль и образ, выбирать одежду под настроение.

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