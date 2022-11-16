Dior перевыпустил сумку, с которой принцесса Диана пришла на Met Gala

Модный дом Dior перевыпустил мини-сумочку Lady Dior, с которой принцесса Диана вышла на Met Gala в 1996 году. Об этом пишет WWD.

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Обновленная версия синей атласной сумки со стразами поступила в продажу в магазинах на этой неделе. Стоимость аксессуара составляет €5 тыс. Он выпущен ограниченным тиражом в 200 экземпляров.

История сумки началась в 1995 году, когда первая леди Франции Бернадетт Ширак готовилась принять принцессу Уэльскую в Елисейском президентском дворце и попросила выбрать подарок для гостьи в бутике Dior. Ответственной за прием была организатор мероприятий Франсуаза Дюма, которая выбрала маленькую сумочку из ткани и отправила ее в Елисейский дворец.

О своем выборе Дюма уведомила Бернара Арно, председателя и генерального директора материнской компании Dior LVMH.

«Он сказал: «Немедленно верните сумку». Почему? Потому что велась работа над прототипом из кожи. Они закончили его за ночь, и в итоге была отправлена кожаная версия», — рассказала Дюма.

Впоследствии сумка стала настолько тесно ассоциироваться с принцессой Дианой, что ее переименовали в честь королевской особы.