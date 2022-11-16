Дуа Липа показала нижнее белье с монограммой своего имени

Британская певица Дуа Липа снялась в откровенном образе и развеселила фанатов. Соотвествующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Знаменитость опубликовала несколько снимков, на которых она запечатлена в джинсовой юбке длины мини с объемной застежкой и кофте в рубчик, оформленный декольте. Ее образ дополнили высокие сапоги красного цвета. На одном из размещенных фото поп-исполнительница показала крупным планом нижнее белье, на котором была нанесена монограмма ее имени.