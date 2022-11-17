Володина рассказала, одежда какого цвета принесет удачу в ноябре

Астролог Василиса Володина, известная по телешоу «Давай поженимся!», рассказала, одежда какого цвета принесет удачу в ноябре. Соответствующую публикацию она сделала в своем Telegram-канале.
«На этой неделе ноября доминирующая палитра — светлый припыленный фиолетовый (холодный). Пересмотрите гардероб, используйте как оттенок удачи», — заявила Василиса Володина.
По словам бывшего эксперта телешоу «Давай поженимся!», оттенок, отдаленно напоминающий Very Peri (главный оттенок 2022 года, по мнению Института цвета Pantone, — прим. «Газеты.Ru»), принесет удачу с 17 по 23 ноября.
«Обращайте внимание на тех, кто оделся именно в этот колор — может быть, именно они выполняют космическую миссию помощи окружающим. Держите их в поле зрения!» — добавила астролог.
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