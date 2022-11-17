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4 часа назад

Астролог Василиса Володина рассказала, одежда какого цвета принесет удачу в ноябре

Газета.Ru

Астролог Василиса Володина, известная по телешоу «Давай поженимся!», рассказала, одежда какого цвета принесет удачу в ноябре. Соответствующую публикацию она сделала в своем Telegram-канале.

Володина рассказала, одежда какого цвета принесет удачу в ноябре
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«На этой неделе ноября доминирующая палитра — светлый припыленный фиолетовый (холодный). Пересмотрите гардероб, используйте как оттенок удачи», — заявила Василиса Володина.

По словам бывшего эксперта телешоу «Давай поженимся!», оттенок, отдаленно напоминающий Very Peri (главный оттенок 2022 года, по мнению Института цвета Pantone, — прим. «Газеты.Ru»), принесет удачу с 17 по 23 ноября.

«Обращайте внимание на тех, кто оделся именно в этот колор — может быть, именно они выполняют космическую миссию помощи окружающим. Держите их в поле зрения!» — добавила астролог.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, почему одежда куклы Барби захватила мир.

Мода,Василиса Володина,
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