Лили Роуз Депп снялась для обложки декабрьского номер ELLE. 23-летняя актриса предстала в серии фривольных нарядов от французского модного бренда Chanel.
Лили-Роуз Депп прокомментировала обвинения в привилегированном положении в кинобизнесе в откровенном интервью журналу Elle. Она также обсудила трудности взросления под пристальным вниманием прессы. 23-летняя дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради опровергла утверждения о том, что получает роли благодаря родным.
«Ничто не способно обеспечить вам роль за исключением того, что вы соответствуете этой роли», - заявила она.
В настоящий момент Лили-Роуз заканчивает сниматься в сериале HBO «Кумир», вместе с The Weeknd и Троем Сиваном.
При этом она утверждает, что встала на ноги благодаря себе самой, но всё ещё вынуждена тяжело работать, чтобы закрепиться в кинематографе. В декабрьском выпуске Elle она предстала на фотографиях в нарядах от Chanel, лицом которого является уже несколько лет.
«Интернет, по-моему, очень сильно волнует подобного рода (внешний) материал», - отметила она.
О родителях Лили-Роуз говорит только хорошее.
«Когда я росла, они старались максимально, насколько это возможно, защитить меня и брата (Джека) от повышенного внимания. Знаю, моё детство отличается от обычного, и это особенный факт, с которым приходится иметь дело. Но это также единственный вариант детства, который мне знаком».