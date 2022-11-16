Лили Роуз Депп снялась для обложки декабрьского номер ELLE

Лили-Роуз Депп прокомментировала обвинения в привилегированном положении в кинобизнесе в откровенном интервью журналу Elle. Она также обсудила трудности взросления под пристальным вниманием прессы. 23-летняя дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради опровергла утверждения о том, что получает роли благодаря родным.

«Ничто не способно обеспечить вам роль за исключением того, что вы соответствуете этой роли», - заявила она.

При этом она утверждает, что встала на ноги благодаря себе самой, но всё ещё вынуждена тяжело работать, чтобы закрепиться в кинематографе. В декабрьском выпуске Elle она предстала на фотографиях в нарядах от Chanel, лицом которого является уже несколько лет.