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39 минут назад

Лили Роуз Депп снялась для обложки декабрьского номер ELLE

Inc-News

Лили Роуз Депп снялась для обложки декабрьского номер ELLE. 23-летняя актриса предстала в серии фривольных нарядов от французского модного бренда Chanel.

Лили Роуз Депп снялась для обложки декабрьского номер ELLE
Фото: Inc-NewsInc-News

Лили-Роуз Депп прокомментировала обвинения в привилегированном положении в кинобизнесе в откровенном интервью журналу Elle. Она также обсудила трудности взросления под пристальным вниманием прессы. 23-летняя дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради опровергла утверждения о том, что получает роли благодаря родным.

«Ничто не способно обеспечить вам роль за исключением того, что вы соответствуете этой роли», - заявила она.

В настоящий момент Лили-Роуз заканчивает сниматься в сериале HBO «Кумир», вместе с The Weeknd и Троем Сиваном.

При этом она утверждает, что встала на ноги благодаря себе самой, но всё ещё вынуждена тяжело работать, чтобы закрепиться в кинематографе. В декабрьском выпуске Elle она предстала на фотографиях в нарядах от Chanel, лицом которого является уже несколько лет.

«Интернет, по-моему, очень сильно волнует подобного рода (внешний) материал», - отметила она.

О родителях Лили-Роуз говорит только хорошее.

«Когда я росла, они старались максимально, насколько это возможно, защитить меня и брата (Джека) от повышенного внимания. Знаю, моё детство отличается от обычного, и это особенный факт, с которым приходится иметь дело. Но это также единственный вариант детства, который мне знаком».

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