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27 минут назад

Россиянам назвали самую модную вещь для новогоднего корпоратива

Lenta.ru

Российская журналистка и блогер Надежда Стрелец назвала россиянам самую модную вещь для новогоднего корпоратива. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале «Стрелец-молодец».

Россиянам назвали самую модную вещь для новогоднего корпоратива
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам инфлюэнсера, востребованным предметом гардероба в преддверии новогодних вечеринок станут блестящие брюки. «Главный конкурент блестящему платью сегодня — блестящие брюки. Они могут быть из метализированной ткани, с пайетками, стразами или люрексом», — пояснила она.

При этом Стрелец посоветовала сочетать данную вещь с однотонной футболкой или оверсайз-свитером. Кроме того, блестящие брюки можно надеть с подобным блестящим топом или пиджаком.

В октябре Надежда Стрелец назвала несовместимый с шапкой-ушанкой предмет гардероба. Так, инфлюэнсер отметила, что популярный в советское время головной убор в настоящий момент вновь стал трендом. Однако данное меховое изделие, по ее мнению, не стоит сочетать с шубой.

Мода,Надежда Стрелец,
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