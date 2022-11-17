Рэпер Снуп Догг запустил бренд одежды для собак и кошек

Снуп Догг выпускает коллекцию одежды и аксессуаров для домашних животных Snoop Doggie Doggs вместе с компанией Little Earth Productions. Об этом пишет WWD.

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В магазине Snoop Doggie Doggs представлено 28 товаров для собак и кошек. Линейка предлагает поводки, ошейники, банданы, миски, футболки, куртки и шляпы. Цены варьируются от $18 за игрушки до $90 за миску с инициалами Снупа Догга.

"Как меня зовут? Снуп Догг. И это правильно, что линия товаров для животных Snoop Doggie Doggs стала следующим шагом в построении моей империи вместе с моей семьей. Я безумно люблю собак, а они любят Догга", - сказал рэпер.

Он отметил, что все товары были протестированы на его собственных собаках, которых, по его словам, столько, что даже невозможно сосчитать. "Было важно, чтобы мы создали продукцию, которую мог бы использовать или носить любой питомец", - заявил Снуп Догг.