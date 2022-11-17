Фанаты высмеяли Balenciaga за скотч и дверной коврик

Бренд Balenciaga представил свою коллекцию товаров для дома, однако поклонники не оценили креативного подхода и стоимость изделий. Снимки новых изделий появились в социальной сети.

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В новой домашней коллекции Balenciaga в разделе Gift Shop можно купить скотч, посуду, коврик перед дверью, собачью миску и постельное белье. Еще из любопытных находок: золотая скульптура в виде кроссовка Triple S и набор подсвечников в виде банок для газировки. Однако стоимость изделий далека от аналогов в обычных супермаркетах. Так, скотч обойдется покупателям в 295 долларов за одну штуку.

Новые вещи Balenciaga, созданные креативным директором бренда Демной Гвасалией, и раньше вызывали бурное обсуждение в социальной сети, например спортивная одежда больших размеров, кожаные сумки в виде мусорных мешков за $1790 и кроксы за $950.

В ноябре модный дом Balenciaga удалил свой аккаунт в Twitter, став первым крупным модным брендом, покинувшим социальную сеть после ее приобретения Илоном Маском.