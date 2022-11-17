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38 минут назад

Девушка сэкономила на джинсах и осталась с синими ногами

Lenta.ru

Девушка показала на камеру посиневшие от джинсов ноги и удивила подписчиков в сети. Соответствующими кадрами она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Девушка сэкономила на джинсах и осталась с синими ногами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Блогерша Алекс с никнеймом @ya_boi_alex._ запечатлела на видео свои ноги, которые неожиданно приобрели сине-черный оттенок. По словам юзерши, она решила купить джинсы для работы и сэкономила на них, а в результате разочаровалась в качестве вещи. Вдобавок автор поста отметила, что ни дождь, ни вода не мочили ткань, однако ее кожа все равно окрасилась.

Подписчики инфлюэнсера рассказали, что с ними также случались подобные истории. «Боже, я подумала, что это и есть джинсы, а не твоя нога», «Со мной тоже такое происходило, и я боялась, что подхватила редкую и смертельную болезнь», «А у меня была пара темно-синих джинсов много лет назад, и каждый раз, когда я их надевала, я превращался в смурфика», — поделились они.

Ранее в ноябре представители модного бренда Gloria Jeans назвали единственную модель джинсов, которая сочетается с любой одеждой и обувью. Наиболее практичным вариантом специалисты считают классические прямые джинсы (straight) с высокой линией талии. Кроме того, универсальная длина позволяет комбинировать их с любой обувью: кроссовками, кедами, ботильонами на каблуке, сапогами-берцами и ботинками челси на тракторной подошве.

Мода,Глория Джинс,
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