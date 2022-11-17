Девушка сэкономила на джинсах и осталась с синими ногами

Девушка показала на камеру посиневшие от джинсов ноги и удивила подписчиков в сети. Соответствующими кадрами она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Блогерша Алекс с никнеймом @ya_boi_alex._ запечатлела на видео свои ноги, которые неожиданно приобрели сине-черный оттенок. По словам юзерши, она решила купить джинсы для работы и сэкономила на них, а в результате разочаровалась в качестве вещи. Вдобавок автор поста отметила, что ни дождь, ни вода не мочили ткань, однако ее кожа все равно окрасилась.

Подписчики инфлюэнсера рассказали, что с ними также случались подобные истории. «Боже, я подумала, что это и есть джинсы, а не твоя нога», «Со мной тоже такое происходило, и я боялась, что подхватила редкую и смертельную болезнь», «А у меня была пара темно-синих джинсов много лет назад, и каждый раз, когда я их надевала, я превращался в смурфика», — поделились они.