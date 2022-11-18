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1 час назад

Названы элементы гардероба, которые пригодятся каждой женщине зимой

РИА "ФедералПресс"

Во многих регионах уже выпал снег и наступило похолодание. Зимой принято делать акценты на объемные и приятные телу вещи. Рассказываем о вещах, которые идеально впишутся в ваш образ и пригодятся зимой 2022/23.

Названы элементы гардероба, которые пригодятся каждой женщине зимой
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Уютный свитер или кардиган – пожалуй, самый необходимый элемент в зимнем гардеробе», – пишет Marie Claire.

Выбирайте модели, в которых вам будет комфортно и тепло. Неизменным трендом остаются монохромные свитера с высоким воротом и крупной вязкой, а также джемперы с молнией на «горле».

Самые стильные юбки этой зимы – это мини или те, что ниже колена. Лучше отдать предпочтение моделям «трапеция» или «карандаш» из шерсти, трикотажа или кожи.

Также в России не обойтись без брюк, так как во многих регионах зима достаточно морозная. Лучше всего выбрать зауженные брюки-скинни и прямые укороченные mom-джинсы.

Платье этой зимой лучше выбирать женственное и нежное из трикотажа. А шапку и шарф стоит взять яркого цвета.

Ранее «ФедералПресс» писал, чем заменить пуховик тем, кто не любит куртки.

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