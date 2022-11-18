Названа несовместимая с белыми свадебными платьями особенность внешности

Дизайнер Рабиа Халилли назвала россиянкам несовместимую с белыми свадебными платьями особенность внешности. Комментарий эксперта приводит News.ru.
Наряды данного цвета не следует носить девушкам со светлой кожей. По словам специалистки, изделия ярко-белого оттенка подчеркнут несовершенства. «Белый цвет, так любимый старшим поколением, идет только невестам со смуглой кожей. Это аксиома. Эталонный кипенно-белый — как лакмусовая бумага для всех дефектов кожи, сосудов, даже небольших воспалений. Жутко, не правда ли? Хотите подчеркнуть сероватый оттенок кожи? Выбирайте белый», — пояснила собеседница издания.
В свою очередь, при покупке свадебного платья она посоветовала придерживаться некоторых рекомендаций. Например, чем светлее кожа, тем более темный оттенок наряда следует предпочесть, и наоборот.
Ранее в ноябре Рабиа Халилли раскрыла причину любви российских невест к коротким подвенечным платьям. По словам эксперта, такие модели свадебных платьев пользуются спросом у россиянок из-за практичности.