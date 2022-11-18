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43 минуты назад

Названа несовместимая с белыми свадебными платьями особенность внешности

Lenta.ru

Дизайнер Рабиа Халилли назвала россиянкам несовместимую с белыми свадебными платьями особенность внешности. Комментарий эксперта приводит News.ru.

Названа несовместимая с белыми свадебными платьями особенность внешности
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Наряды данного цвета не следует носить девушкам со светлой кожей. По словам специалистки, изделия ярко-белого оттенка подчеркнут несовершенства. «Белый цвет, так любимый старшим поколением, идет только невестам со смуглой кожей. Это аксиома. Эталонный кипенно-белый — как лакмусовая бумага для всех дефектов кожи, сосудов, даже небольших воспалений. Жутко, не правда ли? Хотите подчеркнуть сероватый оттенок кожи? Выбирайте белый», — пояснила собеседница издания.

В свою очередь, при покупке свадебного платья она посоветовала придерживаться некоторых рекомендаций. Например, чем светлее кожа, тем более темный оттенок наряда следует предпочесть, и наоборот.

Ранее в ноябре Рабиа Халилли раскрыла причину любви российских невест к коротким подвенечным платьям. По словам эксперта, такие модели свадебных платьев пользуются спросом у россиянок из-за практичности.

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