Какую одежду и косметику точно не стоит покупать в масс-маркете

Масс-маркет позволяет выглядеть стильно за относительно небольшие деньги. Но не все вещи можно покупать в таких магазинах.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Масс-маркет дает вам возможность сегодня выглядеть как Меган Маркл, а завтра – как Ким Кардашьян. Но дружат ли доступные цены и качество и как найти золотую середину?» – пишет Marie Claire.

Стоит начать с того, что цены в масс-маркете сильно разнятся: на полках одного и того же магазина может лежать свитшот за 1500 и за 15 000 рублей. Качество этих вещей тоже, скорее всего, будет различаться. Но обращать внимание стоит не только на цену.

При выборе трикотажных вещей обращайте внимание на состав: такие вещи редко делают из качественных материалов. Если не хотите каждый сезон покупать новый свитер, ищите тот, в составе которого синтетики не более 50 %, а то и меньше.

Не стоит покупать косметику в масс-маркете, лучше пойти в специализированный магазин, благо таких в России достаточно. Обувь в бюджетных маркетах, как правило, продается такая, которой хватит только на один сезон. За более качественной и долговечной тоже лучше пойти в специальный обувной магазин.

Вещи, оставшиеся после распродажи, тоже не лучший вариант. Наверняка эта одежда либо сильно устарела, либо плохо сидит. Также не стоить покупать в масс-маркете бижутерию, откровенные подделки брендов, брючные костюмы, сумки и изделия из искусственной кожи.