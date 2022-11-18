Как продлить жизнь шерстяным вещам?

Осенью начинается сезон свитеров, которые часто растягиваются или покрываются катышками. Как правильно ухаживать за теплыми вещами, рассказала эксперт по домоводству Оксана Кизилашвили, сообщает «Вечерняя Москва».

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По словам Кизилашвили, при покупке шерстяных вещей, нужно обращать внимание на состав, который указан на ярлыке. На длительную носку можно рассчитывать, если в составе присутствует кашемир, меринос, мохер или ангора.

Также важно соблюдать правила, которые указаны на ярлыке. Например, некоторые шерстяные вещи не предполагают стирку. Если производитель не запрещает стирку, это необходимо делать специальными средствами для шерсти. После важно высушить вещь в горизонтальном положении.

Кроме того, эксперт не советует хранить шерстяные свитеры и кофты на вешалках, поскольку так они могут вытянуться и потерять форму.

Чтобы предотвратить вероятность появления моли в одежде, Кизилашвили рекомендует использовать специальные средства против насекомых и хранить вещи чистыми.