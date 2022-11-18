Названы способы спасти испорченный во время стирки пуховик

Журналисты Marie Claire перечислили способы спасти испорченный во время стирки в машинке пуховик. Соответсвующий материал опубликован на сайте издания.

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В первую очередь редакторы порекомендовали россиянам разбить пуховые комки вручную после полного высыхания куртки. Так, для этого необходимо делить комки на более мелкие части, распределяя пух по всему периметру ткани.

«После завершения встряхните куртку и расправьте ее во всех направлениях для максимального объема, который обеспечит вам надежную защиту от холода», — уточнили они.

Помимо этого, по словам экспертов, следует попробовать повторно очистить изделие, отправив его в машину на щадящий режим с температурой не более 30 градусов по Цельсию. При этом важно использовать специальные средства для пуха, а после стирки положить вещь на большое полотенце, затем свернуть его в тугой рулон и аккуратно отжать изделие.

«Равномернее всего пух распределится, если вы используете специальную плотную подвесную сетку, на которой сушат трикотажные и другие деликатные вещи. Если у вас нет этого полезного девайся, достаточно будет повесить пальто на спинку стула», — уточняется в материале.