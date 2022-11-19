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2 часа назад

Лисовец призвал запастись резиновыми сапогами на зиму

Мослента

Запастись резиновыми сапогами на зиму призвал в новой статье на своем сайте фешен-эксперт Владислав Лисовец. По его словам, ассоциировать такую обувь исключительно с дождливой погодой и с чем-то немодным — ошибочно.

Лисовец призвал запастись резиновыми сапогами на зиму
Фото: МослентаМослента

«Сегодня резиновая обувь — это и удобство, и комфорт, и, что немаловажно, стиль. С помощью такой обуви можно достичь суперактуального образа в любое время года, в том числе и зимой», — заявил известный стилист.

Он посоветовал носить более открытую резиновую обувь с носками, а закрытую — с нежными нарядами.

«У большинства россиян резиновая обувь ассоциируется с бедностью, с огородом, с грязью… Но сегодня это совсем не так! Имея в своем гардеробе хотя бы одну пару, вы на долгое время заимеете практичность для прогулки по любой поверхности», — написал Лисовец.

Фешен-эксперт порекомендовал россиянам не бояться внедрять резиновую обувь в свои повседневные образы, в том числе и в вечерние.

«Играйте с фактурами, цветами и вашим настроением!» — призвал он.

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