Лисовец призвал запастись резиновыми сапогами на зиму

«У большинства россиян резиновая обувь ассоциируется с бедностью, с огородом, с грязью… Но сегодня это совсем не так! Имея в своем гардеробе хотя бы одну пару, вы на долгое время заимеете практичность для прогулки по любой поверхности», — написал Лисовец.