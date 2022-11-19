Как правильно одеваться в период межсезонья

То дождь, то снег. То холодно, то жарко. В межсезонье сложно угадать с одеждой. Выбрать пуховик или пальто надеть? Корреспондент «МИР 24» Ирина Мокрецова знает, как не вспотеть и не замерзнуть.

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В Санкт-Петербурге погода может меняться несколько раз в день. В ноябре за 24 часа возможен снег, дождь, все это вместе. Вдруг внезапно потеплеет или налетит сильный ветер. Важно в такую погоду подобрать правильный гардероб, чтобы сохранить свое здоровье.

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Самым слабым местом медики называют уши и советуют держать их в тепле. В безветрие подойдут мягкие наушники. Во время разгула стихии лучше закрывать голову полностью и носить шапку.

«Я не рекомендую надевать меховые. Вообще для Петербурга мех не очень актуален – шубы или меховые шапки. Потому что голове жарко, мех увлажняется, и там получается парниковый эффект. Голова потеет, это плохо отражается на волосах, на коже головы», – рассказала врач общей практики Ирина Баранова.

Если не беречь организм, можно подхватить отит, гайморит или даже пневмонию. Именно с такими заболеваниями обращаются чаще всего в межсезонье. И это сегодня, когда в магазинах головных уборов – разнообразие.

«Есть технологичные шапки. Здесь используется промежуточный слой мембраны. Очень классно защищает от ветра. От влаги не защитит вас, но вам будет комфортно. Она будет также терморегулировать», – рассказала PRO-эксперт спортивного магазина Евгения Чагина.

А вот ноги, вопреки популярной поговорке, медики рекомендуют держать не столько в тепле, сколько в сухости: в дождь и мокрый снег надевать резиновые сапоги и грамотно подбирать носки. Они сейчас тоже технологичные.

«Внутри ботинка создается своя атмосфера, вы потеете. Этот пот будет отводиться. Они терморегулирующие. Перед и пятка утепленные. Сверху ткань чуть потоньше, она отводит влагу», – рассказала PRO-эксперт спортивного магазина Евгения Чагина.