На пороге зимы: правила покупки шубы

С наступлением холодов перед представительницами прекрасного пола встает непростой вопрос выбора подходящей зимней одежды.

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Самыми популярными считаются не теряющие свою актуальность шубы и созданные из современных материалов пуховики. Баталии на тему, что же лучше, теплее и практичнее, не прекращаются уже несколько десятков лет.

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Что же все-таки лучше - шуба или пуховик?

Если сравнивать эти две вещи по качеству изготовления, то лидерство, безусловно, принадлежит шубе. Тем не менее пуховики являются более востребованной и популярной одеждой. Шьют их многие фирмы, и продают все магазины: от недорогих до дизайнерских. Выбрать качественный пуховик можно, изучив заблаговременно их составы и ткани, задав пару-тройку нужных вопросов продавцу и проверив фурнитуру.

Пуховик, конечно, является более практичной и будничной одеждой по сравнению с шубой. Его отличительная особенность - универсальность. Подобрав подходящую длину, его можно носить практически с любым видом одежды. В нем также не страшно попасть под дождь, снег или брызги автомобиля. Чего не скажешь про одежду из меха.

При выборе пуховика особое внимание стоит обратить на его внутреннее содержание, то есть на наполнитель. Таковым может быть не только пух, но и файбертек, тепрофил, синтепон, холлофайбер и многое другое. Так что слово «пуховик» отнюдь не гарантирует то, что куртка будет изготовлена из пуха. Внимательно изучите состав изделия, указанный на этикетке, и выберите подходящий для себя вариант. С точки зрения тепла предпочтительнее вариант «пух-перо». При этом учтите: пуховик, утепленный натуральным пухом, стоит на порядок дороже, чем куртка с искусственным наполнителем. Перед покупкой важно проверить все молнии и швы зимней куртки, обратить внимание на ткань и тщательно прощупать ее «внутренности».

Но в любом случае следует признать, что ваш пуховик будет уступать шубе по главному для зимней одежды качеству - способности согревать своего хозяина. В НИИ медицины труда провели любопытный эксперимент: девушек в разных зимних одеяниях... помещали в морозильную камеру и держали там до тех пор, пока они не просились обратно. Так вот девушка в пуховике выдержала при температуре минус 250 всего двадцать минут. А леди в норке не замерзла и после получаса!

Надо знать до покупки Очень теплыми считаются шкуры соболя, песца, енотовидной собаки, бобра. Они отличаются наибольшим количеством остевого волоса и самым густым подпушком. Правда, все они довольно тяжелые. Менее теплостойкими являются каракуль, норка, горностай, шиншилла.

Всех интересует, сколько прослужит новая шубка. Приводим список, в котором цифры - это количество сезонов, которые способны выдержать шкурки животных: 20 - речной бобер и выдра, 10 - норка, 7 - куница, голубой песец, каракуль, 5 - лисица, нутрия; 4 - белка; 2 - заяц, кролик.

Ваша экспертиза

Натуральная шуба - дорогое удовольствие. Правильный выбор хорошего изделия, придирчивость к каждому нюансу позволит радоваться покупке не один год. Но не забывайте: подделать можно все. Ни цена, ни многочисленные ярлыки и бирки не страхуют от обмана и подделки. Так что проявите внимательность и рассудительность.

Оцените густоту меха. Недостаточная его плотность может означать одно из трех: либо шкурки обрабатывали с нарушением технологии выделки, либо их слишком растянули, либо забой животных происходил летом, во время линьки. Во всех этих случаях покупка будет неразумной.

Погладьте мех в разных направлениях. Натуральные волоски не согнутся и не сломаются, под ними вы обнаружите густой подпушек. Мягкие шкурки животных в отличие от искусственных заменителей не боятся никаких манипуляций: их можно мять, сжимать, тянуть - они снова приобретут прежний товарный вид.

Убедитесь в том, что изделие не окрашено: раздвиньте волоски и проверьте цвет шкурки - она должна быть белой. Чтобы протестировать качество окрашенной шубы, проведите по ней влажной салфеткой - хорошая краска не должна оставлять следы.

Встряхните шубу. Если при этом вы не услышите никакого звука и не заметите интенсивного осыпания ворсинок - все в норме. Если же шуба, как клеенка, «загремит», с нее полетит множество волосков, значит, мех пересушен. Такой товар скоро утратит форму.

Проверьте, чем скреплены меховые кусочки. Недобросовестные производители выпускают не прошитые, а клееные шубы. Такое изделие ничего, кроме огорчений, не принесет.

Обратите внимание на подкладку. Если она наглухо пришита — это уже минус. Солидные производители этого не делают, предоставляя покупателю возможность убедиться в полноценности выделки шкурки.

Рассмотрите изнанку изделия. Внутренняя сторона шкурки - мездра - должна отличаться ровной матовостью светлого цвета. Если она пожелтела — значит, мех уже подержанный и непрочный. На ощупь мездра должна быть упругой, мягкой и гладкой.

Удостоверьтесь, что приобретаете цельнокройное изделие, созданное из кусочков длиной 15 см. Такой пошив считается эталонным. Альтернатива ему - шуба из кусочков, соединенных с помощью специальной компьютерной программы. Такая технология, хоть и дорого стоит, не обеспечит ни долговечности, ни шарма изделию.

Не верьте высокой цене. Цена перестала быть показателем качества шубы из-за «грязного» маркетинга, на который идут продавцы. Шуба, реальная цена которой 50 тысяч рублей, может быть выставлена за 500, но скидка в 80% позволит вам купить ее «всего» за 100 тысяч. Так что высокой цене не всегда можно верить.

Остерегайтесь подделок. На любой шубе обязательно должен быть ярлык на мех - знак пушного аукциона, где производители его купили. Зайдите на сайт аукциона, изучите, как должен выглядеть ярлык, и сравните с тем, что видите на шубе.

Знаки производителя должны быть на подкладе шубы, иногда - на пуговицах. Такими вещами контрафактные производители не заморачиваются. У всех фабрик есть свои сайты: если вы видите на шубе название производителя, забейте его в поисковике. Ничего не находите? Задумайтесь, что вы собираетесь купить.

Еще одна степень защиты - контрольный идентификационный знак (КИЗ), которым сейчас маркируются все изделия из меха. Он должен висеть на шубе. На КИЗе есть QR-код, отсканировать его можно с помощью приложения «Честный знак».

Шуба из экомеха

Этот современный материал - экомех - у нас остроумно называют чебурашкой. Технологии его производства настолько ушли вперед, что глаза разбегаются при выборе предложений. Но помните: экошуба, даже самая качественная, не замена натуральной. Это совершенно отдельный вид верхней одежды, который ближе всего к пальто. Главное - не ищите изделие, в точности воспроизводящее натуральный мех. Это как надеть фальшивый «Ролекс», который плохо смотрится на руке вполне респектабельного господина. Однако по цене в отличие от фальшивого «Ролекса» экошуба вполне может приблизиться к настоящей, но носиться будет меньше.

Имейте в виду: прошлогодние коллекции стоят дешевле, но и в них могут быть хорошие вещи. Покупать экошубы дешевле в интернет-магазинах, там же есть и отзывы, которые помогут вам определиться. Оплата товара может быть и после примерки, когда вы изучите доставленный экземпляр.

Прочность ворса. При выборе шубы подергайте ворсинки меха, попробуйте помять. Если мех качественный, он не будет вырываться, а после сжимания легко разгладится. Это значит, что такая шуба прослужит вам не один сезон и не облысеет.

Текстура меха. Погладьте мех изделия - качественный не колется. Экомех гладкий, шелковистый и тактильно похож на натуральный.

Морозостойкость. Основа шубы под мехом не должна быть проклеенной, иначе вы замерзнете. Если вам нужна шуба для зимы до минус 20-25°С, то подойдет экомех под норку, енота, песца, лисицу. Для суровой зимы выберите шубу с утеплителем (холлофайбер, тинсулейт). Он не влияет на толщину шубы, но сохраняет тепло даже при минус 45°С.

Запах. Качественная шуба не пахнет химией. Хороший мех вообще не имеет запаха. Особенно важен этот пункт для аллергиков.