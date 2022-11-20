Российские дизайнеры поддержали проект «Бюст-мост»

Известные российские дизайнеры создали уникальную коллекцию футболок и худи в поддержку нижегородского проекта «Бюст-мост». Об этом рассказала руководитель департамента специальных проектов АНО «Центр 800» Екатерина Чудакова в социальных сетях. Коллекция одежды посвящена теме борьбы с раком груди и направлена на привлечение внимание общественности к этой проблеме. В акции поучаствовали десятки известных дизайнеров из России, каждый из которых по-своему обыграл идею социального проекта. Так, в этом году его поддержали Алёна Ахмадуллина (AKHMADULLINA и Akhmadullina Dreams), Дмитрий Логинов (ARSENICUM и LOGINOV), Елена Мясникова (Дома Моды L‘ATELIER), Ольга Рыхлова-Парле (PARLE), Юлия Тубольцева (TiU), Ольга Миклина (YALLO), Анастасия Новикова (KSI KSI) и многие другие.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

В 2022 году мы хотим привлечь внимание аудитории с помощью моды и креативных начинаний, поэтому пригласили к участию ведущих дизайнеров со всей России. Мы предложили десяти дизайнерам создать авторские футболки в поддержку «Бюст-моста», креативно обыграть идею проекта. Наша цель неизменна — напомнить женщинам о необходимости ранней диагностики», — рассказала Екатерина Чудакова.

Уже сегодня, 20 ноября, состоится показ коллекции в рамках фестиваля визуального искусства «Арт и Кул» в центре культуры «Рекорд».

Напомним, «Бюст-мост» — это социальный проект в Нижегородской области, направленный на борьбу с раком груди. В регионе он проходит уже в седьмой раз. В период с 1 по 30 ноября нижегородки могут пройти маммографию: в возрасте от 40 лет — бесплатно в больницах, в возрасте от 18 лет — со скидкой в частных клиниках, участвующих в проекте.