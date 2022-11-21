Кидман, Хадид и Юппер снялись в рекламе Balenciaga

Топ-модели и звездные актрисы стали лицами рекламной кампании Balenciaga. Об этом сказано на официальном сайте бренда.
Модный дом Balenciaga представил весеннюю коллекцию 2023 под названием Garde-robe. Уточняется, что предзаказ на вещи можно сделать уже сейчас, а в продажу они поступят в декабре.
В рекламе для бренда снялись актрисы Николь Кидман, Хан Со Хи и Изабель Юппер, модели Белла Хадид и Хадим Сок. Они позировали в офисе на фоне нью-йоркских небоскребов.
Звезды продемонстрировали новые сумки Balenciaga, разработанные креативным директором Демной Гвасалией, а также туфли, блузки с объемными бантами, кожаные и тканевые тренчи и юбки длины макси.