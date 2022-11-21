Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+2° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
1 час назад

Николь Кидман, Белла Хадид и Изабель Юппер снялись в рекламе Balenciaga

Газета.Ru

Топ-модели и звездные актрисы стали лицами рекламной кампании Balenciaga. Об этом сказано на официальном сайте бренда.

Кидман, Хадид и Юппер снялись в рекламе Balenciaga
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Модный дом Balenciaga представил весеннюю коллекцию 2023 под названием Garde-robe. Уточняется, что предзаказ на вещи можно сделать уже сейчас, а в продажу они поступят в декабре.

В рекламе для бренда снялись актрисы Николь Кидман, Хан Со Хи и Изабель Юппер, модели Белла Хадид и Хадим Сок. Они позировали в офисе на фоне нью-йоркских небоскребов.

Звезды продемонстрировали новые сумки Balenciaga, разработанные креативным директором Демной Гвасалией, а также туфли, блузки с объемными бантами, кожаные и тканевые тренчи и юбки длины макси.

Мода,Белла Хадид,Изабель Юппер,Николь Кидман,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители